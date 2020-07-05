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Son dakika: İstanbul ve 'daki fuhuş operasyonun görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul ve 'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonlarında son dakika gelişmesi yaşandı Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 adet silah ve av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 13 yabancı uyruklu fuhuşa zorlanan kadın kurtarıldı. Baskın anı polis kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 10:34 Son Güncelleme: 5.7.2020 11:02 ABONE OL
Son dakika: İstanbul ve Sakarya'daki fuhuş operasyonun görüntüsü ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen çeteye yönelik 30 Haziran tarihinde saat 05.00 sıralarında operasyon yapıldı.

Son dakika: İstanbul ve Sakarya'daki fuhuş operasyonun görüntüsü ortaya çıktı

Ekiplerin önceden tespit ettiği Pendik ve Hendek ilçesinde 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul ve Sakarya'daki fuhuş operasyonun görüntüsü ortaya çıktı

13 KADIN KURTARILDI

Şüphelilerin yapılan ev aramalarında 1 adet av tüfeği, 1 adet silah, 13 adet pasaport, geçici ikamet izin belgeleri, yabancı kimlik kartları, 7 bin 755 lira nakit para ve 9 amerikan doları, 28 adet cep telefonu, 28 adet sim kartı ele geçirildi.

Son dakika: İstanbul ve Sakarya'daki fuhuş operasyonun görüntüsü ortaya çıktı

Baskında zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 13 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Son dakika: İstanbul ve Sakarya'daki fuhuş operasyonun görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika: İstanbul'da fuhuş evinde yabacı uyruklu kadınlara baskın anı kamerada | Video

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Son dakika: İstanbul ve Sakarya'daki fuhuş operasyonun görüntüsü ortaya çıktı
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