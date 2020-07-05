Son dakika: İstanbul ve Sakarya'daki fuhuş operasyonun görüntüsü ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen çeteye yönelik 30 Haziran tarihinde saat 05.00 sıralarında operasyon yapıldı.