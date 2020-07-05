Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Spiker Şansın Tokyay komşusundan korktu, uzaklaştırma aldırdı

Son dakika: Spiker komşusundan korktu, uzaklaştırma aldırdı

Tivibu Spor spikeri , alt kat komşusu Abdurrahman U.'nun kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Son dakika haberine göre; gece haberlerini sunduğu için eve geldiğinde aracını park ederken korktuğunu iddia eden Tokyay, "Alt kat komşumun beni takip ederek sürekli benimle konuşmaya çalışması, güvenliğim noktasında bana huzursuzluk vermektedir" dedi. Mahkeme 2 ay süreyle alt kat komşusunun Tokyay'a yaklaşmamasına karar verdi. Evli olduğunu ve asla kimseyi takip edip rahatsızlık vermediğini öne süren Abdurrahman U.'nun itirazı reddedildi.

ALİ OKTAY ALİ OKTAY
Giriş Tarihi: 5.7.2020 16:00 Son Güncelleme: 5.7.2020 16:13 ABONE OL
Son dakika: Spiker Şansın Tokyay komşusundan korktu, uzaklaştırma aldırdı

Tivibu Spor'da gece haberlerini sunan 33 yaşındaki spiker , alt kat komşusunun kendisini rahatsız gerekçesiyle polise başvurdu. Geçtiğimiz mart ayı ortasında polise giderek şikayetçi olan Tokyay'ın iddiasına göre alt kat komşusu Abdurraham U., uzun süreden beri spiker Tokyay'ı belirli aralıklarla rahatsız ediyordu. Tokyay, evinin çevresinde arabasını park ettiğinde alt kat komşusu arabanın başında bekliyor ve apartmana kadar Tokyay'ı takip edip Tokyay'a gereksiz sorular soruyordu.

Son dakika: Spiker Şansın Tokyay komşusundan korktu, uzaklaştırma aldırdı

GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİP POLİSE ŞİKAYET ETTİ

En son 11 Mart'ta gece yarısı yine arabasını park etti. Bunu gören alt kat komşusu da arabanın yanına kadar gelerek Şansın Tokyay'ın arabadan inmesini bekledi.

Son dakika: Spiker Şansın Tokyay komşusundan korktu, uzaklaştırma aldırdı

defalarca alt kat komşusuna kendisini neden takip ettiğini ve polise gidip şikayetçi olacağını söyledi. Abdurrahman U. da spiker Tokyay'a, 'Bir şey ispat edemezsin. Ben sana sapıkça bir şey söylemedim' diye cevap verdi. Gece haberlerini sunduğu için aracıyla eve gece yarısından sonra tek başına geldiğini ve güvenliğinden endişe duyduğunu şikâyetinde anlatan Şansın Tokyay, "Evimin önüne aracımı park edip eve girerken korkuyorum. Şikâyetçiyim" dedi.

Son dakika: Spiker Şansın Tokyay komşusundan korktu, uzaklaştırma aldırdı

İTİRAZI REDDEDİLDİ

'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan ifadesi alınan Abdurrahman U. suçlamaları reddetti. 'ın üst kat komşusu olduğunu ve kendisini simaen tanıdığını belirten Abdurrahman U. "O gece aracını park etmiş hızla yanıma geldi. Sonra bana 'sen sapık mısın, burada niye bekliyorsun, beni takip mi ediyorsun' dedi. Ben de evim burada 10 kere girer çıkarım, kimse bunun hesabını soramaz, arkadaşım gelecek, telefon gelecek kendisinden dedim.

Son dakika: Spiker Şansın Tokyay komşusundan korktu, uzaklaştırma aldırdı

Arkadaşımı beklediğimi kanıtlamamı istedi. Ben de bakın bunlar size yakışmıyor, bana sapık diye hakaret ettiniz dedim. Ben kendisine kibarca böyle bir şey yok yanlış anladınız dedim. Hanımefendinin geliş gidiş saatlerini bilmem. Ne iş yaptığını bilmem. Kesinlikle kendisini takip etmiyorum" dedi.

Son dakika: Spiker Şansın Tokyay komşusundan korktu, uzaklaştırma aldırdı

2 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI

Polisin savcılığa ihbarı üzerine Abdurrahman U.'nun iki ay süreyle 'a şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, Tokyay'ın konutuna ve işyerine yaklaşmamasına karar verildi.

Son dakika: Spiker Şansın Tokyay komşusundan korktu, uzaklaştırma aldırdı

Abdurrahman U., mahkemenin uzaklaştırma kararına itiraz etti. Abdurrahman U. itirazında, "Şansın isimli kadının bana asılsız bir şekilde herhangi bir somut delil olmadan, kamera kaydı veya bu durumun gerçekleştiğini dair herhangi bir tanık olmadan bu şekilde çirkin bir iftira atmasını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi. Ancak Abdurrahman U.'nun itirazı reddedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Spiker Şansın Tokyay komşusundan korktu, uzaklaştırma aldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA