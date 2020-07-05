Son dakika: Spiker Şansın Tokyay komşusundan korktu, uzaklaştırma aldırdı

Tivibu Spor'da gece haberlerini sunan 33 yaşındaki spiker Şansın Tokyay, alt kat komşusunun kendisini rahatsız gerekçesiyle polise başvurdu. Geçtiğimiz mart ayı ortasında polise giderek şikayetçi olan Tokyay'ın iddiasına göre alt kat komşusu Abdurraham U., uzun süreden beri spiker Tokyay'ı belirli aralıklarla rahatsız ediyordu. Tokyay, evinin çevresinde arabasını park ettiğinde alt kat komşusu arabanın başında bekliyor ve apartmana kadar Tokyay'ı takip edip Tokyay'a gereksiz sorular soruyordu.
GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİP POLİSE ŞİKAYET ETTİ
En son 11 Mart'ta gece yarısı Şansın Tokyay yine arabasını park etti. Bunu gören alt kat komşusu da arabanın yanına kadar gelerek Şansın Tokyay'ın arabadan inmesini bekledi.
Şansın Tokyay defalarca alt kat komşusuna kendisini neden takip ettiğini ve polise gidip şikayetçi olacağını söyledi. Abdurrahman U. da spiker Tokyay'a, 'Bir şey ispat edemezsin. Ben sana sapıkça bir şey söylemedim' diye cevap verdi. Gece haberlerini sunduğu için aracıyla eve gece yarısından sonra tek başına geldiğini ve güvenliğinden endişe duyduğunu şikâyetinde anlatan Şansın Tokyay, "Evimin önüne aracımı park edip eve girerken korkuyorum. Şikâyetçiyim" dedi.
İTİRAZI REDDEDİLDİ
'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan ifadesi alınan Abdurrahman U. suçlamaları reddetti. Şansın Tokyay'ın üst kat komşusu olduğunu ve kendisini simaen tanıdığını belirten Abdurrahman U. "O gece aracını park etmiş hızla yanıma geldi. Sonra bana 'sen sapık mısın, burada niye bekliyorsun, beni takip mi ediyorsun' dedi. Ben de evim burada 10 kere girer çıkarım, kimse bunun hesabını soramaz, arkadaşım gelecek, telefon gelecek kendisinden dedim.
Arkadaşımı beklediğimi kanıtlamamı istedi. Ben de bakın bunlar size yakışmıyor, bana sapık diye hakaret ettiniz dedim. Ben kendisine kibarca böyle bir şey yok yanlış anladınız dedim. Hanımefendinin geliş gidiş saatlerini bilmem. Ne iş yaptığını bilmem. Kesinlikle kendisini takip etmiyorum" dedi.
2 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI
Polisin savcılığa ihbarı üzerine Abdurrahman U.'nun iki ay süreyle Şansın Tokyay'a şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, Tokyay'ın konutuna ve işyerine yaklaşmamasına karar verildi.
Abdurrahman U., mahkemenin uzaklaştırma kararına itiraz etti. Abdurrahman U. itirazında, "Şansın isimli kadının bana asılsız bir şekilde herhangi bir somut delil olmadan, kamera kaydı veya bu durumun gerçekleştiğini dair herhangi bir tanık olmadan bu şekilde çirkin bir iftira atmasını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi. Ancak Abdurrahman U.'nun itirazı reddedildi.