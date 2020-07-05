Son dakika: Spiker Şansın Tokyay komşusundan korktu, uzaklaştırma aldırdı

İTİRAZI REDDEDİLDİ

'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan ifadesi alınan Abdurrahman U. suçlamaları reddetti. Şansın Tokyay'ın üst kat komşusu olduğunu ve kendisini simaen tanıdığını belirten Abdurrahman U. "O gece aracını park etmiş hızla yanıma geldi. Sonra bana 'sen sapık mısın, burada niye bekliyorsun, beni takip mi ediyorsun' dedi. Ben de evim burada 10 kere girer çıkarım, kimse bunun hesabını soramaz, arkadaşım gelecek, telefon gelecek kendisinden dedim.