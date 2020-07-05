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Sosyal medyada canlı yayın yaptı, 6 saniye sonra kazada yaşamını yitirdi!

Korkunç kaza 'ın Elbistan ilçesinde meydana geldi! Piknik yapmak için otomobilleriyle yola çıkan Kıvrak ailesi, seyahat sırasında anne Zeliha Kıvrak'ın sosyal medyadan yaptığı canlı yayından 6 saniye sonra kaza yaptı. Kazada 42 yaşındaki Zeliha Kıvrak yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 14:16 Son Güncelleme: 5.7.2020 14:27 ABONE OL
Sosyal medyada canlı yayın yaptı, 6 saniye sonra kazada yaşamını yitirdi!

'ın Elbistan ilçesinde piknik yapmak için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın, otomobille çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Kaza, hayatını kaybeden kadının sosyal medyadan canlı yayına girmesinden 6 saniye sonra yaşandı.

Sosyal medyada canlı yayın yaptı, 6 saniye sonra kazada yaşamını yitirdi!

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden piknik yapmak için Sevdilli Mahallesi'ne giden Murat Kıvrak (52) yönetimindeki 46 VE 385 plakalı Renault hafif ticari araç, Ambarcık Mahallesi kesiminde ara yoldan çıkmak isteyen Hüseyin Kabak'ın (77) kullandığı AT019AB plakalı Audi marka otomobille çarpıştı.

Sosyal medyada canlı yayın yaptı, 6 saniye sonra kazada yaşamını yitirdi!

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen hafif ticari araç, ağaca çarptıktan sonra devrildi. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Zeliha Kıvrak (42) ile 18 yaşındaki oğlu Emre Kıvrak yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sosyal medyada canlı yayın yaptı, 6 saniye sonra kazada yaşamını yitirdi!

Araçta sıkışan anne Kıvrak, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılabildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Zeliha Kıvrak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sosyal medyada canlı yayın yaptı, 6 saniye sonra kazada yaşamını yitirdi!

6 SANİYE ÖNCE SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPMIŞ

Anne Kıvrak'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu. Diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza, hayatını kaybeden kadının sosyal medyadan canlı yayına girmesinden 6 saniye sonra yaşandı.

Sosyal medyada canlı yayın yaptı, 6 saniye sonra kazada yaşamını yitirdi!

Kazada, hafif ticari aracın hız göstergesinin 130'da kaldığı da gözlerden kaçmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada canlı yayın yaptı, 6 saniye sonra kazada yaşamını yitirdi!
Sosyal medyada canlı yayın yaptı, 6 saniye sonra kazada yaşamını yitirdi!
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Sosyal medyada canlı yayın yaptı, 6 saniye sonra kazada yaşamını yitirdi!
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