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Sultangazide boş sokakta akılalmaz kaza!

İlginç kaza Sultangazi'de boş bir sokakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil park halindeki otomobilin üzerine çıkarak ters döndü. Otomobilin içindeki karı koca 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 09:42 Son Güncelleme: 5.7.2020 10:04 ABONE OL
Sultangazide boş sokakta akılalmaz kaza!

Sultangazi'de boş bir sokaktan geçerken park halindeki aracın üzerine çıkan otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazide boş sokakta akılalmaz kaza!

Kaza, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AKC 204 plakalı otomobil, sokak üzerinde ilerlerken henüz bilinmeyen bir sebeple park halindeki hafif ticari aracın üzerine çıktı.

Sultangazide boş sokakta akılalmaz kaza!

Sonrasında ise otomobil ters döndü. Otomobilin içinde bulunan karıkoca yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardımı koştu.

Sultangazide boş sokakta akılalmaz kaza!

Haber verilmesi olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden çıkarılan 2 yaralı ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sultangazide boş sokakta akılalmaz kaza!

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Boş sokakta yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen otomobilin park halindeki bir hafif ticari araca yandan çarpması ve otomobilin ters dönmesi görülüyor.

Sultangazide boş sokakta akılalmaz kaza!

Kazayı gören vatandaşların yardıma koşması kameraya yansırken vatandaşlar uzun süre yaralıları çıkarmak için uğraşıyor.

Sultangazide boş sokakta akılalmaz kaza!

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Sultangazide boş sokakta akılalmaz kaza!
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