Ütü kireci nasıl temizlenir? Ütü kireci temizliği en kolay nasıl yapılır?

Kireçlenme olayı su kullanılan bütün aletlerde meydana gelir. Ütünüzün ömrünü uzatmak için zaman zaman bakım yapmanız gerekmektedir. Kireçlenen ütülerin zamanla kıyafetlere lekeler verdiğini, ısı kaybı ve buhar üfleme sorununun yaşandığını görürsünüz. Çok sık karşılaşılan ütü kireç problemi en kolay ve etkili çözüm önerilerini haberimizde bulabilirsiniz...

Ütü kireci nasıl temizlenir?

Ev hanımlarının çok sık kullandığı ütüler de bakıma ve temizliğe ihtiyaç duyarlar. Kıyafetlerinizin daha temiz ve lekesiz olmasını istiyorsanız ütü temizliğine önem vermelisiniz. Ütüde en çok karşılaşılan problem ise kireçlenmedir. Evde doğal malzemelerle ütü kireç temizleme nasıl yapılır? Ütü kireç çözücü için en pratik 5 yol:

Karbonat ve Limon

Ütünün alt tabanındaki delikleri kürdan yardımıyla açın. Tüm deliklere karbonatı dökün. Ütünün altını yarım limon ile silip ütüyü bir dakika ısıtın. Daha sonra ütünün fişini çekerek kireçlerin temizlenmesini bekleyin.

Temizlik Sirkesi Öncelikle ütüyü birkaç dakika ısıtın. Isınan ütünün fişini çektikten sonra sirkeyi ütünün alt tabanına dökün. Ütünün her alt deliğinden sirkenin girdiğine emin olun ve 1-2 dakika bekleyin. Isı sayesinde sirke, deliklerdeki kireci çözecektir.

Limon Tuzu

Bir kase içerisinde 1 yemek kaşığı limon tuzu ve 1 bardak sıcak suyu karıştırın. Oluşan karışımı ütünün su haznesine ekleyin. Ütüyü yüksek derecede çalıştırarak kireçlerin dökülmesini sağlayın.

Sirke Ruhu

Bir kase içerisinde eşit ölçülerde su ve sirke ruhunu karıştırın. Oluşan karışımı ütünün su haznesine ekleyin. Ütüyü fişe takın ve suyun etkisiyle beraber kirecin temizlenmesini bekleyin.

Kireç Çözücü Deterjanlar

Deterjanı kullanırken çok hassas olmanız gerekir. (Deterjan kokusunu içinize çekmemeye çalışın.) Ütünün her alt deliğine kireç çözücü deterjanı azar azar dökün. Deterjan dökülerken kireçler hemen çözülmeye başlayacaktır. Ütünün su haznesine bir kap su koyarak ütüyü düşük derecede çalıştırın.

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Ütünün altı nasıl temizlenir?

Bakımı ve temizliği yapılmayan ütülerin alt kısmı yanar, çizilir ve leke oluşturabilir. Bunları temizlemek içinse çok pratik yöntemler vardır. Beyaz sirke, diş macunu, tuz ve pişirme kağıdı veya limon ve karbonat kullanılarak ütünün altı nasıl temizlenir bir göz atalım…

Beyaz sirke: Beyaz sirkeyi ısıtın ve temiz bir bezi sirkenin içine batırıp ütünün altını hafif ovalayarak silin. Lekelerin gittiğini göreceksiniz.

Diş macunu: Sirke kokusundan rahatsız oluyorsanız veya temin edemiyorsanız evinizdeki diş macunuyla da bu işlemi kolayca yapabilirsiniz. Temiz bir beze diş macununu sürerek ütünün yanık veya lekeli kısımlarını yavaş yavaş temizlemeye başlayın. Bu işlemi yaparken ütünüzün deliklerini diş macunu ile doldurmamaya dikkat edin. Aksi halde ütünüz kireçlenebilir ve kıyafetlerinizde kireç ya da benzeri lekeler oluşmasına neden olur. (Kullanacağınız diş macununun renkli olmamasına dikkat ediniz.)

Tuz: Pişirme kağıdını genişçe kesip bolca tuzlayın. Ütüyü biraz ısıtıp pişirme kağıdının üzerinde gezdirin. Bu işlemi yaparken ütünüzün deliklerine tuz kaçmamasına dikkat edin. Tuz, yanık veya lekelerin ütü tabanından temizlenmesini sağlayacaktır. (Bu yöntem tavsiye edilmez çünkü tuz, ütü tabanında çiziklere neden olabilir.)

Limon ve karbonat: Bir kase içerisinde yarım limon suyu ve 1 çay kaşığı karbonatı karıştırın. Oluşan karışımı ütünün alt kısmında oluşan lekelere sürüp 5-10 dakika bekleyin. Daha sonra temiz bir bezle ütünüzün alt kısmını hafifçe ovalayarak temizleyin. Limon ve karbonat, ütü tabanınından lekeleri temizlemiş olacaktır.

Ütünün içindeki pas nasıl temizlenir?

Ütüdeki pas için sirke kullanabilirsiniz. Ütünün su haznesine 1-2 damla sirke dökmeniz tüm pası temizleyecektir. Limon veya limon tuzu da aynı işlevi görmektedir.

Buhar kazanlı ütü kireci nasıl temizlenir?

Buhar kazanlı ütülerde kireç temizlemesi yapılmadığı durumlarda kıyafetlerinizin üzerinde beyaz veya sarı lekeler görürsünüz. Buhar kazanlı ütülerde kireç temizleme yöntemleri şunlardır:

Sirke (Üzüm veya elma sirkesi tercih edilebilir.)

Yarım çay bardağı sirkeyi buhar kazanlı ütünüzün su haznesine koyup fişi takın ve ısınmasını bekleyin. Ütü ısınırken ara ara buhar düğmesine basılı tutup deliklerden sirkenin çıkmasını sağlayın. Ütüyü yarım saat beklettikten sonra soğutun ve su haznesini boşaltın.

Limon Suyu

Yarım çay bardağı limon suyunu buhar kazanlı ütünüzün su haznesine koyup su ilave edin. Fişi takın ve ısınmasını bekleyin. Isının etkisiyle limonun asidik yapısı kazanlı ütünüzü kireçten arındıracaktır. Ütüyü yarım saat beklettikten sonra soğutun ve su haznesini boşaltın.

Kireç Sökücü (İçerisinde kimyasal olduğundan dolayı dikkatli kullanmak gerekir.)

Kireç sökücüyü küçük ölçekli kullanın ve ütüyü aşırı ısıtmayın. Buharı solumamaya ve elinize gözünüze temas ettirmemeye özen gösterin.

Ütü kireç çubuğu nasıl çıkarılır?

Ütü kireç çubuğu buhar kazanlı ütülerde kazan içerisinde bulunur. Ütü kireç çubuğunu çıkarmak için şıu yollar izlenmelidir:

Ütünüzün fişini prizden çıkarın ve haznesini boşaltın.

Buhar göstergesini kuru seçeneğine ayarlayın.

Kireç önleyici çubuğu çıkarmak için çıkarma düğmesine basın ve çubuğu yukarı doğru çekin.

Bir kap içerisinde doğal limon suyu ve beyaz sirkeyi karıştırıp, çubuğu 4 saat boyunca içinde bekletin.

Ütü kireç çubuğunu musluk suyu altında durulayın.

Çubuğu yerine takın, klik sesini duyana dek bastırın.

Ayrıca:

Ütü, kireç önleyici çubuk olmadan çalışmaz.

Çubuğun uç kısmına asla dokunmayın.

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