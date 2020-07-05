Ütü kireci nasıl temizlenir? Ütü kireci temizliği en kolay nasıl yapılır?

Kireçlenme olayı su kullanılan bütün aletlerde meydana gelir. Ütünüzün ömrünü uzatmak için zaman zaman bakım yapmanız gerekmektedir. Kireçlenen ütülerin zamanla kıyafetlere lekeler verdiğini, ısı kaybı ve buhar üfleme sorununun yaşandığını görürsünüz. Çok sık karşılaşılan ütü kireç problemi en kolay ve etkili çözüm önerilerini haberimizde bulabilirsiniz...
Ütü kireci nasıl temizlenir?
Ev hanımlarının çok sık kullandığı ütüler de bakıma ve temizliğe ihtiyaç duyarlar. Kıyafetlerinizin daha temiz ve lekesiz olmasını istiyorsanız ütü temizliğine önem vermelisiniz. Ütüde en çok karşılaşılan problem ise kireçlenmedir. Evde doğal malzemelerle ütü kireç temizleme nasıl yapılır? Ütü kireç çözücü için en pratik 5 yol:
Ütünün altı nasıl temizlenir?
Bakımı ve temizliği yapılmayan ütülerin alt kısmı yanar, çizilir ve leke oluşturabilir. Bunları temizlemek içinse çok pratik yöntemler vardır. Beyaz sirke, diş macunu, tuz ve pişirme kağıdı veya limon ve karbonat kullanılarak ütünün altı nasıl temizlenir bir göz atalım…
Beyaz sirke: Beyaz sirkeyi ısıtın ve temiz bir bezi sirkenin içine batırıp ütünün altını hafif ovalayarak silin. Lekelerin gittiğini göreceksiniz.
Diş macunu: Sirke kokusundan rahatsız oluyorsanız veya temin edemiyorsanız evinizdeki diş macunuyla da bu işlemi kolayca yapabilirsiniz. Temiz bir beze diş macununu sürerek ütünün yanık veya lekeli kısımlarını yavaş yavaş temizlemeye başlayın. Bu işlemi yaparken ütünüzün deliklerini diş macunu ile doldurmamaya dikkat edin. Aksi halde ütünüz kireçlenebilir ve kıyafetlerinizde kireç ya da benzeri lekeler oluşmasına neden olur. (Kullanacağınız diş macununun renkli olmamasına dikkat ediniz.)
Tuz: Pişirme kağıdını genişçe kesip bolca tuzlayın. Ütüyü biraz ısıtıp pişirme kağıdının üzerinde gezdirin. Bu işlemi yaparken ütünüzün deliklerine tuz kaçmamasına dikkat edin. Tuz, yanık veya lekelerin ütü tabanından temizlenmesini sağlayacaktır. (Bu yöntem tavsiye edilmez çünkü tuz, ütü tabanında çiziklere neden olabilir.)
Limon ve karbonat: Bir kase içerisinde yarım limon suyu ve 1 çay kaşığı karbonatı karıştırın. Oluşan karışımı ütünün alt kısmında oluşan lekelere sürüp 5-10 dakika bekleyin. Daha sonra temiz bir bezle ütünüzün alt kısmını hafifçe ovalayarak temizleyin. Limon ve karbonat, ütü tabanınından lekeleri temizlemiş olacaktır.
Ütünün içindeki pas nasıl temizlenir?
Ütüdeki pas için sirke kullanabilirsiniz. Ütünün su haznesine 1-2 damla sirke dökmeniz tüm pası temizleyecektir. Limon veya limon tuzu da aynı işlevi görmektedir.
Buhar kazanlı ütü kireci nasıl temizlenir?
Buhar kazanlı ütülerde kireç temizlemesi yapılmadığı durumlarda kıyafetlerinizin üzerinde beyaz veya sarı lekeler görürsünüz. Buhar kazanlı ütülerde kireç temizleme yöntemleri şunlardır:
Ütü kireç çubuğu nasıl çıkarılır?
Ütü kireç çubuğu buhar kazanlı ütülerde kazan içerisinde bulunur. Ütü kireç çubuğunu çıkarmak için şıu yollar izlenmelidir:
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