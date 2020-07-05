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Yokuşu çıkamayan nakliye kamyonu devrildi

'in Konak ilçesinde, eşya yüklü nakliye kamyonu yokuşu çıkamayıp, devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 17:39 ABONE OL
Yokuşu çıkamayan nakliye kamyonu devrildi

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Murat Reis Mahallesi 199 Sokak'ta meydana geldi. Evden eve taşımacılık yapan A.D.'nin kullandığı 06 BJE 779 plakalı nakliye kamyonu, yokuş çıkarken önündeki otomobil nedeniyle durmak zorunda kaldı.

İddiaya göre eşya yüklü kamyon, yokuşta tekrar kalkış yapamayıp, geri kayarak kontrolden çıktı. Devrilerek yolu tamamen kapatan kamyonun şoförü A.D., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ayağından hafif yaralanan kamyon şoförü A.D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yokuşu çıkamayan nakliye kamyonu devrildi
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