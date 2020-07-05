Zehir tacirleri suçüstü yakalandı!

İstanbul Polisi, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına seri operasyonlar düzenledi. Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli ve Ümraniye'de düzenlenen seri operasyonlarda Furkan S. (18), Erdem K. (27), Levent A. (44), Ahmet G. (25), Zeki A. (22), Burhan D. (25), Gökay G. (23), Melih D. (18), Fatih A. (17), Mehmet İ.İ. (20) ve Makbule B. (24) isimli 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonlarda; sentetik uyuşturucu Bonzai ve Eroin başta olmak üzere toplamda 457.91 gram uyuşturucu madde, 31 uyuşturucu hap ve uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde ve satışa hazır hale getirilmesinde kullanılan çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. 11 şüpheli de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Üç şüpheli adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki şüpheli ise serbest bırakıldı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik seri operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.