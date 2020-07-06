18 yıllık kayıp vakasını araştıran ekipler, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı

EVLİ KADININ AİLESİ İŞKENCE EDİP DİRİ DİRİ YAKTI



Dosyayı ve şüphelileri yeniden mercek altına alan ekipler, olay tarihinde M.S. isimli kadının çelik konstrüksiyon işi yapan patronu Mustafa Yılmaz ile birlikte kaçtığını, daha sonra M.S.'nin eşi B.B.'nin, Konya'ya giderek eşinin babası S.S., amcası A.S. ve amcasının oğlu R.S. ile görüştüğü ve hep birlikte M.S.'yi aramak için Kocaeli'ye geldiklerini belirledi.