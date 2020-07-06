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18 yıllık kayıp vakasını araştıran ekipler, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı

'nin Körfez ilçesindeki 18 yıllık kayıp vakasında tüyler ürperten gerçekler gün yüzüne çıktı. 2002 yılında kayıp olarak bildirilen, 2009 yılında ise hakkında gaiplik kararı verilen 'ın (39) öldürüldüğü ortaya çıktı. Mustafa Yılmaz'a işkence yapıp, otomobilinde diri diri yakarak öldürdüğü öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 12:54 Son Güncelleme: 6.7.2020 13:14 ABONE OL
18 yıllık kayıp vakasını araştıran ekipler, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı

Körfez ilçesinde yaşayan 'ın ailesi, 30 Ağustos 2002 tarihinde Yılmaz'ın kendisine ait otomobille birlikte kayıp olduğu yönünde polise başvurdu. O dönem yapılan soruşturmada Yılmaz bulunamadı.

18 yıllık kayıp vakasını araştıran ekipler, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, hakkında 2009 yılında gaiplik kararı çıkarılan 'ın dosyasını yeniden inceledi.

18 yıllık kayıp vakasını araştıran ekipler, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı

Dosyadaki ifadelerin çelişkili olduğunu değerlendiren ekipler, 'ın öldürülmüş olabileceği üzerinde durdu.

18 yıllık kayıp vakasını araştıran ekipler, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı

EVLİ KADININ AİLESİ İŞKENCE EDİP DİRİ DİRİ YAKTI

Dosyayı ve şüphelileri yeniden mercek altına alan ekipler, olay tarihinde M.S. isimli kadının çelik konstrüksiyon işi yapan patronu ile birlikte kaçtığını, daha sonra M.S.'nin eşi B.B.'nin, Konya'ya giderek eşinin babası S.S., amcası A.S. ve amcasının oğlu R.S. ile görüştüğü ve hep birlikte M.S.'yi aramak için 'ye geldiklerini belirledi.

18 yıllık kayıp vakasını araştıran ekipler, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı

Ailenin, 'de İ.K., O.K., N.T., E.A. ve C.D. isimli kişilerle anlaştığı tespit edildi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, aile üyelerinin 'ı otomobiliyle birlikte o tarihte dağlık arazi olan Körfez ilçesi İlimtepe bölgesine götürdüğünü ve burada bir süre işkence yaptıktan sonra bağlayıp, otomobilinde diri diri yakarak uçurumdan attıklarını tespit etti.

18 yıllık kayıp vakasını araştıran ekipler, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı

Aile üyelerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 4 Temmuz günü , Konya ve Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenleyerek S.S., A.S., R.S., İ.K., O.K., N.T., B.B., E.A., M.S. ve C.D.'yi gözaltına aldı.

18 yıllık kayıp vakasını araştıran ekipler, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı

'ye getirilen şüpheliler, polise verdikleri ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelilerin belirttiği dağlık arazide arama çalışması başlattı.

18 yıllık kayıp vakasını araştıran ekipler, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı

Araziyi tarayan ekipler, bazı otomobil parçalarına ulaşsa da henüz 'ın cesedine dair bir bulguya rastlanmadı. Polis ekiplerinin arazideki aramaları devam ediyor.

18 yıllık kayıp vakasını araştıran ekipler, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, 'Canavarca hisle ve tasarlayarak adam öldürmek', 'İşkence yapmak ve delilleri karartmak' suçlamalarıyla Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

18 yıllık kayıp vakasını araştıran ekipler, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı

Şüphelilerden S.S.'nin yaşlılığından ötürü yürüteç yardımıyla yürüyebildiği görüldü. Şüphelilerin nakli için getirilen otobüse binemeyen S.S., ayrı bir araç ile adliyeye götürüldü.

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18 yıllık kayıp vakasını araştıran ekipler, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı
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