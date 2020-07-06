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25 ton kağıt yüklü tırda çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeyken alev alan 25 ton kâğıt yüklü TIR'ın dorsesinde çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 09:25 ABONE OL
25 ton kağıt yüklü tırda yangın çıktı

Olay, Muratlı ilçe merkezi ile Müsellim Mahallesi bağlantı yolu 1. kilometre üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hüseyin Ç. sevk ve idaresindeki bir nakliye firmasına ait Bulgar plakalı TIR, seyir halinde iken aniden alev aldı. Sağ dikiz aynasından yangını fark eden sürücü, dorsesi 25 ton kâğıt yüklü tırı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede dorse kısmının tamamını sardı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU...

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise, yangına anında müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu kontrol altına almayı başardı. Söndürme çalışmaları sırasında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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25 ton kağıt yüklü tırda yangın çıktı
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