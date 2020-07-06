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3 haftalık bebeğini boğarak öldüren kadın tutuklandı

'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 haftalık bebeğini boğarak öldüren kadın tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 09:55 ABONE OL
3 haftalık bebeğini boğarak öldüren kadın tutuklandı

Kerimoğlu Mahallesi'nde dün sabah meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ayşe B., babasının evinde kaldığı sırada 3 hafta önce dünyaya getirdiği kızı Melek'i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı. Bebeğin ölmediğini fark eden anne Ayşe B., küçük Melek'i boğazını sıkarak öldürdükten sonra yan odada kalan babasına haber verdi. Babanın ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri küçük Melek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, anne Ayşe B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilaç kullanan anne Ayşe B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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3 haftalık bebeğini boğarak öldüren kadın tutuklandı
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