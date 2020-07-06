7 yıl önce öldürdüğü kuzenini 9 metrelik su kuyusuna atmış! Korkunç detaylar...

7 YIL ÖNCE KİRALANAN ARACIN KAYITLARINDAN ULAŞILDI

Gözaltına alınan ve tüm suçlamaları reddeden Ali Osman S.'nin, 7 yıl önce kiraladığı aracın PTS kayıtlarından yola çıkan Cinayet Büro ekipleri, aracın kullandığı güzergahlardan birisi olan ve ailenin sık sık gündeme getirdiği şüphelinin babasına ait Baklan ilçesi Hadim Mahallesinde bulunan bahçe evinde arama çalışması başlatıldı. Levent Karaduman ve Ali Osman S.'nin son telefon sinyallerinin kesiştiği noktada olan bölgede yapılan aramalar sırasında 9 metrelik ve içerisinde yaklaşık 5 metre su bulunan kuyuda Karaduman'ın önce ayakkabısına sonrasında ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, cesedin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.