8 kişi boğuldu, 1 kişi kayıp

YURT genelinde dün yüzmek veya serinlemek için suya giren giren 8 kişi boğuldu, bir kişi ise kayıp.Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Mumcuçiftliği köyünde sulama kanalına düşen Devran (2) ve amcasının oğlu Ramazan Konanç (3) hayatını kaybetti.Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi Kuş Tepesi mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yapan Hacı Muhammet Uykun (16) serinlemek için girdiği baraj göletinde boğuldu.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Kartalkaya Baraj göletine giren Dadal Kanlı (15) gözden kayboldu. Dalgıç ekipleri gencin cansız bedenini sudan çıkardı.Şanlıurfa'da da Atatürk Barajı göletine giren Suriyeli Muhammed Ayod boğularak can verdi.Balıkesir'in Kepsut ilçesinde balık tutmak için dereye giren Recep Yıldız (45) boğuldu.Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren İbrahim Yakut (28) boğularak hayatını kaybetti.Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Ahmet Beyit ile Mustafa Utan serinlemek için Yamula Barajı göletine girdi. Mustafa Utan kurtarılırken Ahmet Beyit boğularak can verdi.Kayseri'nin Özvatan ilçesinde ise yüzmek için Kızılırmak Nehri'ne giren Çağatay Şamlı (18) suda kayboldu.