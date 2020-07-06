A101 9 Temmuz 2020 kataloğu ile haftanın fırsatları raflarda yerini almak üzere! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta dev indirimler

A101'de bu hafta neler var? Her hafta indirimli fırsat ürünü arayan vatandaşların merak ettiği A101 kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulan A101 9 Temmuz kataloğu, her hafta olduğu gibi bu hafta da onlarca çeşit ürünü içeriyor. Haftanın yıldızları arasında HI-LEVEL 49" Full HD Smart LED TV, SEG derin dondurucu, Fantom elektrikli süpürge ve VESTEL tost makinesi bulunuyor. Bunun yanında, ev işlerini halletmek isteyenler için aletler ve dolabını zenginleştirmek isteyenler için de cazip fırsat ürünleri bulunuyor.

A101 9 TEMMUZ 2020 KATALOĞU YAYINLANDI

Haftanın A101 aktüel ürüneri, perşembe günü raflarda yerini alacak. A101 9 Temmuz kataloğu hakkında bilgi edinmek isteyenler her zaman olduğu gibi yine doğru yerdeler.

İşte, 9 Temmuz 2020 A101 aktüel ürünleri listesi kataloğu;