Balık çiftliği’ndeki cinayet böyle çözüldü

Muğla'nın Bodrum İlçesi Gültürkbökü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan HATKO Balık Üretim Çiftliği Lojmanları'nda ikamet eden M.V.A. isimli kişi aynı işletmede çalışan H.E.S.'yi av tüfeğiyle öldürdü.

Şüpheli olay yerinden firar edince arama ve yakalama faaliyeti başlatıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak Bodrum, Milas ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlıklarınca iki JASAT Timi, iki İstihbarat Unsuru ve bir KOM Timi yol kontrolü ve arama faaliyetlerinde görevlendirildi.

KARADAN VE HAVADAN ARANDI

Ayrıca iki personel ormanlık alanda olmak üzere bir komando timi de İz Takip Köpek Unsuru ile aramaya katıldı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile karadan, Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopter ile havadan arama ve tarama faaliyeti icra etti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Saat 08.30 sularında şüpheli şahıs M.V.A. Bodrum İlçesi Yokuşbaşı mevkiinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ile birlikte yakalandı. Şüpheli M.V.A. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.