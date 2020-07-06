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'nda şaşkına çeviren olay! Dilencinin foyası ortaya çıktı!

İstanbul 'nda engelli numarası yaparak vatandaşlardan para alan adamın oyununu zabıta bozdu. Ekipler, hareketlerinden şüphelendiği adamı takip ederek durdurdu. Engelli olmadığı anlaşılan adam gazetecilerin sorduğu "Sakat mısınız?" sorusuna "Sakat değilim" diye cevap verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 09:28 Son Güncelleme: 6.7.2020 09:30 ABONE OL
Beyoğlu'nda şaşkına çeviren olay! Dilencinin foyası ortaya çıktı!

Beyoğlu'nda koluna sardığı bezle kolunun yanık olduğunu söyleyerek vatandaşların duygusunu sömüren dilencinin oyununu zabıta ekipleri bozdu. Zabıtayı da kandırmaya çalışana dilenci gazetecinin, 'Sakat mısın?' sorusuna ise 'Sakat değilim' diye cevap vermesi pes dedirtti.

"SAKAT DEĞİLİM"

Beyoğlu'nda üzerinde kimliği olmayan bir kişi koluna sardığı sargıyla engelli numarası yapıp dileniyordu. Hiçbir sağlık problemi olmadığı halde sakat olduğunu söyleyen dilenciyi fark eden Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şahsı takip etti. Ardından İstiklal Caddesi'nde dilenciyi durduran ekipler şahsı sorgulayınca kolunda herhangi bir engeli olmadığını gördü. Dilencinin gazetecilerin sorduğu "Sakat mısın?" sorusuna ise "Sakat değilim" demesi ise pes dedirtti.

"1 SENEDİR BURADA DİLENİYOR"

Beyoğlu'nda çalışan bir kişi ise şahsın 1 senedir orada olduğunu ve bu şekilde dilendiğini söyledi. Kimliği belirsiz dilenci zabıta ekipleri tarafından alınarak Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahsa kabahatler kanunu gereği işlem yapılarak 187 lira para cezası kesildi. Sahtekar dilenci yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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Beyoğlu'nda şaşkına çeviren olay! Dilencinin foyası ortaya çıktı!
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