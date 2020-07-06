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Bursa'daki dansözlü eğlence skandalından sonra yine kaygı veren görüntüler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'da yapılan bir sokak düğününde sosyal kuralının hiçe sayılmasının kaygı verici olduğunu belirtmiş, kentteki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekmişti. Dün gündüz saatlerinde Bursa'da bir iş yerinin açılışındaki dansözlü eğlence skandalının ardından akşam saatlerinde de Mudanya sahilindeki kalabalık kaygıya neden oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 11:51 Son Güncelleme: 6.7.2020 11:57 ABONE OL
Bursa'daki dansözlü eğlence skandalından sonra yine kaygı veren görüntüler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs artışı gösteren illeri her akşam açıklayıp ikazlarını sürdürürken, Bursa'da polis ve bekçilerin tedbirlerine rağmen sahillerdeki vurdumduymazlık sürüyor. Dün gece Mudanya ilçesi sahilinde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan vatandaşlar, sokak ortasında müzik eşliğinde göbek atarak mesafe ve maskeyi hiçe saydılar.

KURALLAR HİÇE SAYILIYOR

Türkiye ve dünya genelinde (covid-19) sebebiyle kafeler, kıraathaneler ve sokağa çıkmak bir süre önce yasaklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde normalleşme süreci ile birlikte sosyal mesafe maske kuralına ve sokağa çıkma yasağına uyulması açıklandı.

Bursa'da yasak bittikten sonra sokağa çıkan vatandaşlar ne sosyal mesafeye uydular, ne de maske kullandılar. Kurallara ve ikazlara riayet etmeyen vatandaşlar sokak ortasında müzik eşliğinde roman havası oynayarak, kafelerde ve kıraathanelerde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan saatlerce vakit geçirdi.

Koronavirüsü unutup dansözlü açılış yaptılar!

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Bursa'daki dansözlü eğlence skandalından sonra yine kaygı veren görüntüler...
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