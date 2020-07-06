Bursa'daki dansözlü eğlence skandalından sonra yine kaygı veren görüntüler...

Bursa'da yasak bittikten sonra sokağa çıkan vatandaşlar ne sosyal mesafeye uydular, ne de maske kullandılar. Kurallara ve ikazlara riayet etmeyen vatandaşlar sokak ortasında müzik eşliğinde roman havası oynayarak, kafelerde ve kıraathanelerde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan saatlerce vakit geçirdi.