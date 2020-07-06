Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Çanakkale'de büyük yangın! Dumanlar her yeri kapladı, müdahale sürüyor...

: 'de büyük yangın! Dumanlar her yeri kapladı, müdahale sürüyor...

haberi: 'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 15:59 Son Güncelleme: 6.7.2020 16:05 ABONE OL
Son dakika: Çanakkale'de büyük yangın! Dumanlar her yeri kapladı, müdahale sürüyor...

'nin Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Son dakika: Çanakkale'de büyük yangın! Dumanlar her yeri kapladı, müdahale sürüyor...

Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyündeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri, helikopter ve çok sayıda arazöz ile bölgeye sevk edildi.

Son dakika: Çanakkale'de büyük yangın! Dumanlar her yeri kapladı, müdahale sürüyor...

Yangın bölgesinden yükselen dumanlar, Boğazı'nı kapladı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Son dakika: Çanakkale'de büyük yangın! Dumanlar her yeri kapladı, müdahale sürüyor...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Çanakkale'de büyük yangın! Dumanlar her yeri kapladı, müdahale sürüyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA