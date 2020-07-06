CANLI | TOKİ Konya Beyşehir ve Tuzlukçu kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

Konya TOKİ kura çekilişi kapsamın toplamda 426 konut 6 Haziran'da sahiplerini bulacak. TOKİ'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, hem Tuzlukçu hem de Beyşehir ilçeleri için TOKİ Konya kura çekimi isim listesi belirlenmiş olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ Konya Beyşehir ve Tuzlukçu konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.

TOKİ KONYA BEYŞEHİR VE TUZLUKÇU KURA ÇEKİLİŞİ 6 TEMMUZ 2020