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Haberler Yaşam Haberleri CANLI | TOKİ Konya Beyşehir ve Tuzlukçu kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

CANLI | ve Tuzlukçu kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen konutlar, canlı yayın ile gerçekleştirilen çekilişler sayesinde sahiplerini buluyor. TOKİ Konya Tuzlukçu ve Beyşehir kura çekilişi sonuçları da, İdaresi tarafından bugün gerçekleştirilen kuralar ile belli olacak. Peki, TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, TOKİ ve Tuzlukçu kura çekilişi canlı yayını ve sorgulama işlemi hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 6.7.2020 09:57 Son Güncelleme: 6.7.2020 10:02 ABONE OL
CANLI | TOKİ Konya Beyşehir ve Tuzlukçu kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

Konya kura çekilişi kapsamın toplamda 426 konut 6 Haziran'da sahiplerini bulacak. TOKİ'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, hem Tuzlukçu hem de Beyşehir ilçeleri için TOKİ Konya kura çekimi isim listesi belirlenmiş olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ ve Tuzlukçu konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.

TOKİ KONYA BEYŞEHİR VE TUZLUKÇU KURA ÇEKİLİŞİ 6 TEMMUZ 2020

CANLI | TOKİ Konya Beyşehir ve Tuzlukçu kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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CANLI | TOKİ Konya Beyşehir ve Tuzlukçu kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama
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CANLI | TOKİ Konya Beyşehir ve Tuzlukçu kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama
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