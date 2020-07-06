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’de silahlı suç örgütüne flaş operasyon

Türkiye’nin turizm cenneti ’de emniyet güçleri, çarpıcı bir operasyona imza attı. Emniyet amiriyle tartışan suç örgütü mensuplarına müdahale edildi. Silahlı oldukları belirlenen şahıslar bir mekânın önünde yere yatırılıp ters kelepçe ile etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İbrahim AYRAL İbrahim AYRAL
Giriş Tarihi: 6.7.2020 15:09 Son Güncelleme: 6.7.2020 15:23 ABONE OL
Çeşme’de silahlı suç örgütüne flaş operasyon

İzmir'in turizm cenneti 'de emniyet güçleri suç örgütlerine yönelik çarpıcı bir operasyona imza attı. Edinilen bilgiye göre, Çeşme Emniyeti'nde görevli emniyet amiri Çeşme Alaçatı'da organize suç örgütü mensubu oldukları öğrenilen bir grup tarafından rahatsız edildi. Amir ile silahlı oldukları öğrenilen şüpheliler arasında çıkan tartışma büyüdü.

Çeşme’de silahlı suç örgütüne flaş operasyon

Destek ekip isteyen amirin çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda polis memuru geldi. Olay yerine ekip, önce vatandaşları dışarı çıkardı.

Çeşme’de silahlı suç örgütüne flaş operasyon

Kontrollü bir şekilde olaya müdahale eden polis memurları, suç örgütü mensuplarını dışarı çıkardı. Burada örgüt mensuplarını yere yatıran ekipler, ters kelepçe ile etkisiz hale getirdi.

Çeşme’de silahlı suç örgütüne flaş operasyon

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Çeşme’de silahlı suç örgütüne flaş operasyon
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