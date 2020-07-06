Çeşme’de silahlı suç örgütüne flaş operasyon

İzmir'in turizm cenneti Çeşme'de emniyet güçleri suç örgütlerine yönelik çarpıcı bir operasyona imza attı. Edinilen bilgiye göre, Çeşme Emniyeti'nde görevli emniyet amiri Çeşme Alaçatı'da organize suç örgütü mensubu oldukları öğrenilen bir grup tarafından rahatsız edildi. Amir ile silahlı oldukları öğrenilen şüpheliler arasında çıkan tartışma büyüdü.
Destek ekip isteyen amirin çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda polis memuru geldi. Olay yerine ekip, önce vatandaşları dışarı çıkardı.
Kontrollü bir şekilde olaya müdahale eden polis memurları, suç örgütü mensuplarını dışarı çıkardı. Burada örgüt mensuplarını yere yatıran ekipler, ters kelepçe ile etkisiz hale getirdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.