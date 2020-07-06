Çeşme’de silahlı suç örgütüne flaş operasyon

İzmir'in turizm cenneti Çeşme'de emniyet güçleri suç örgütlerine yönelik çarpıcı bir operasyona imza attı. Edinilen bilgiye göre, Çeşme Emniyeti'nde görevli emniyet amiri Çeşme Alaçatı'da organize suç örgütü mensubu oldukları öğrenilen bir grup tarafından rahatsız edildi. Amir ile silahlı oldukları öğrenilen şüpheliler arasında çıkan tartışma büyüdü.