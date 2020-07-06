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En acı feryat! Yürek yakan sözler: Paşam...

haberi: 'de serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren 18 yaşındaki Çağatay Şamlı boğuldu. AFAD ekipleri arama çalışmaları sonucunda cansız bedene ulaştı. Acılı baba oğlunun, nehirden çıkarılış anını görünce yıkıldı, "Paşam..." diye defalarca feryat etti.

İHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 13:13 Son Güncelleme: 6.7.2020 14:06 ABONE OL
Son dakika: En acı feryat! Yürek yakan sözler: Paşam...

'nin Özvatan ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan 18 yaşındaki Çağatay Şamlı'nın cansız bedeni bir gün sonra bulundu. Edinilen bilgiye göre dün arkadaşlarıyla birlikte Kermelik mahallesine gelen Çağatay Şamlı, serinlemek için Kızılırmak'a girdi.

Son dakika: En acı feryat! Yürek yakan sözler: Paşam...

Daha sonra Şamlı'dan haber alamayan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ile sağlık ekipleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları bugün sabah erken saatlerinde devam etti.

Son dakika: En acı feryat! Yürek yakan sözler: Paşam...

Konya ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı polisleri tarafından yapılan aramalarda Şamlı'nın cenazesine ulaşıldı. Ekipler tarafından Şamlı'nın cansız bedeni sudan çıkarılırken babası Bülent Şamlı, ise uzun süre 'Paşam' diye ağlayarak gözyaşı döktü.

Son dakika: En acı feryat! Yürek yakan sözler: Paşam...

İncelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: En acı feryat! Yürek yakan sözler: Paşam...
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En acı feryat! Yürek yakan sözler: Paşam...
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