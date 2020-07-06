Esenyurt'ta akılalmaz olay! 4 kadın, 1 adamı evire çevire dövdü!

KADINLAR VE SALDIRIYA UĞRAYAN ADAM ELİNE NE GEÇTİYSE FIRLATTI



Cadde üzerinde kadınlarla başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kadınlar ve adam eline ne geldiyse birbirine fırlattı. Daha sonra kadınlar adamı kovalayarak tekme ve tokatlarla saldırdı. Caddede yürüyen vatandaşlar şaşkına dönerken, kadınlar ise uzun süre sakinleşemedi.



