Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta akılalmaz olay! 4 kadın, 1 adamı evire çevire dövdü!

'ta akılalmaz olay! 4 kadın, 1 adamı evire çevire dövdü!

'ta meydana gelen olay görenleri şaşkına çevirdi. Bir adam, tartıştığı 4 kadın tarafından tekme tokat dövüldü. Kavganın yola taşması üzerine trafik bir süreliğine durdu. Tartışmanın nedeni bilinmezken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 11:09 Son Güncelleme: 6.7.2020 11:17 ABONE OL
Esenyurt'ta akılalmaz olay! 4 kadın, 1 adamı evire çevire dövdü!

'ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Adamın ve kadınların eline geçeni birbirine fırlattığı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.


Esenyurt'ta akılalmaz olay! 4 kadın, 1 adamı evire çevire dövdü!

Olay, dün Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 4 kadınla bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar adama saldırırken, caddede yürüyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

Esenyurt'ta akılalmaz olay! 4 kadın, 1 adamı evire çevire dövdü!

KADINLAR VE SALDIRIYA UĞRAYAN ADAM ELİNE NE GEÇTİYSE FIRLATTI

Cadde üzerinde kadınlarla başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kadınlar ve adam eline ne geldiyse birbirine fırlattı. Daha sonra kadınlar adamı kovalayarak tekme ve tokatlarla saldırdı. Caddede yürüyen vatandaşlar şaşkına dönerken, kadınlar ise uzun süre sakinleşemedi.


Esenyurt'ta akılalmaz olay! 4 kadın, 1 adamı evire çevire dövdü!

KAVGA NEDENİYLE TRAFİK BİR SÜRELİĞİNE DURDU

Sinirlerine hakim olamayan kadınlar adama saldırırken, kavganın yola taşmasıyla trafik bir süreliğine durdu. Trafikte bulunan vatandaşlar da olan biteni anlamakta güçlük çekerken, kadınlar bir süre sonra sakinleşerek adamın yanından uzaklaştı. Saldırıya uğrayan şahıs ise olay yerinden uzaklaşarak kısa süre sonra gözden kayboldu.

Esenyurt'ta akılalmaz olay! 4 kadın, 1 adamı evire çevire dövdü!

KADINLARIN ADAMA SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Cadde üzerinde yürüyen vatandaşları şaşkına çeviren kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavgaya karışan kadınlarla adamın eline ne geçerse birbirine fırlattığı, daha sonra kadınların adama saldırdığı ve trafiğin durduğu görülüyor.

Son Dakika Haberi: İstanbul'da 4 kadın 1 adamı feci şekilde dövdü! Olay anında vatandaşlar... | Video

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta akılalmaz olay! 4 kadın, 1 adamı evire çevire dövdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA