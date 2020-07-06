Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eşini ve çocuklarını göremediğini iddia edip, intihara kalkıştı

Eşini ve çocuklarını göremediğini iddia edip, intihara kalkıştı

'da boşanma aşamasında olduğu yeni doğum yapan eşi ve çocuklarını göremediğini iddia edip yaşadığı apartmanın damına çıkarak intihara kalkışan Olcay O., polis tarafından ikna edilerek indirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 12:14 ABONE OL
Eşini ve çocuklarını göremediğini iddia edip, intihara kalkıştı

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Olcay O.'nun boşanma aşamasında olduğu hamile eşi, yanına kızını da alarak Kozan ilçesindeki ailesinin yanına gitti. Geçen günlerde doğum yapan eşi ve çocuklarını görmek isteyen Olcay O., olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine oturduğu apartmanın damına çıkan Olcay O., eşinin gelmemesi durumunda kendisini atacağını söyledi. İhbar üzerine adrese 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dama çıkan polislerce ikna edilen Olcay O., indirilip, polis merkezine götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini ve çocuklarını göremediğini iddia edip, intihara kalkıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA