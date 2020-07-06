Havai fişek faciasında acı katlanıyor

Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında önceki gün meydana gelen patlama sonucu 4 kişi ölmüş, 126 kişi yaralanmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Fabrika alanında dün AFAD ekiplerince aramakurtarma çalışmalarına devam edildi. Patlamanın bulunduğu oyukta ve yıkılan binaların enkazlarının altında çalışmalar yapıldı. Hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik önceki gün toprağa verilirken, patlamada ölen diğer 2 kişinin de kimlikleri tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi.Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 cansız bedene daha ulaşıldığını, ölü sayısının 6'ya yükseldiğini söyledi. Kaldırım, cesedi bulunan işçilerin kayıp 3 kişiden 2'si olduğunu, diğer kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti. Patlamada yaralanan 126 kişiden 121'inin taburcu edildiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "5 yaralı var. Biri Sakarya'da, durumu ağır, diğerleri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde" dedi.Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., fabrikada ustabaşı olarak çalışan E.Ö. ile A.A.'nın Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu sürüyor. Dün de fabrikanın iş güvenliği uzmanı bir kadın gözaltına alındı. 4 kişi jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılacak. Bu arada fabrikaya en yakın konumda bulunan Akarca Mahallesi'nde Sakarya Valiliği tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Ekipler, mahalledeki binaları kontrol ederek hasarlı evlerin fotoğrafını çekti, tutanak altına aldı. Akarca Mahalle Muhtarı Hamdi Turna, 75 haneden 50'sinde hasar oluştuğunu söyledi. Turna, "7 büyüklüğünde deprem gibi hissettik" dedi.PATLAMADA hayatını kaybeden 26 yaşındaki Halis Yılmaz, dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz'ın cenazesi Erenler ilçesi Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığı'na defnedildi.BU arada patlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da inceleme başlattı. Patlama bölgesinde inceleme için 2 iş müfettişi ile teftiş başkan yardımcısını görevlendirdi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "İncelemeler devam ediyor. Ayrıca psikososyal destek ekiplerimiz patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ve ailelerinin yanında" ifadelerini kullandı. ANKARA