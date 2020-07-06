Her okulun bir Kovid-19 sorumlusu olacak

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu "Kovia-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde 31 Ağustos'ta açılması öngörülen okullarda alınacak önlemleri sıraladı. İşte 67 maddelik önlemler listesinde öne çıkanlar;Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin ve benzeri toplu kullanım alanları, kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.Velilere, "öğrencilerde veya aile bireylerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi"ni içeren "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" imzalatılacak.Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmeyecek.Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılacak, dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulacak ve maske takılacak.Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı değil, çapraz oturma şeklinde olacak.Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları, teneffüsler sınıflar sıraya konularak düzenlenecek.Kovid-19'dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilecek.Servisle ulaşım sağlayan öğrenci, öğretmen ve çalışanların maske takması ve her gün aynı yere oturması sağlanacak. ANKARA