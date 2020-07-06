İrfan Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kültür-sanat dünyasının önemli isimlerinden, yazar ve şair, İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İrfan Çiftçi törenle toprağa verildi. Çiftçi'nin cenazesi dün önce İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne getirildi. Burada düzenlenen törende konuşma yapan İ.Ü. Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Çiftçi'yi tanımaktan gurur duyduğu belirterek, "Kendisini Türk milletine ve Türk kültürüne adamış bir vakıf insandı. Tüm derdi davası kavgası Türk gençliğinin kendi benliğine sahip çıkması, kendi benliğindeki değeri fark etmesi ve tüm müktesebatını bu milletin geleceğine vakfetmesiydi" dedi. Cenaze namazı için Fatih Camisi avlusuna getirilen Çiftçi'nin tabutu Türkiye, Azerbaycan, Doğu Türkistan ve Kırım bayraklarıyla örtüldü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, yazar Dursun Gürlek, karikatürist Hasan Kaçan ile ailesi, dostları ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazının ardından Çiftçi'nin naaşı Gebze'de bulunan aile mezarlığında defnedildi.