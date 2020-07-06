Kadının yolunu kesti; aracın camını tekme ile böyle kırdı

"BANA ZARAR VERECEK DİYE KORKUMDAM CAMI AÇAMADIM"

Olay anını anlatan N. Y., "Ben kiraladığım aracımla sigara almaya çıktığımda tanımadığım bir araç önüme kırdı. Araçtan iki kişi indi. Görüntülerde de var. O kişilerden birisi benim eskiden görüştüğüm, gönül ilişkisi yaşadığım bir insandı. İki hafta önce ben onunla görüşmeyi sonlandırdım. Her yerden engellemiştim. 'Camı aç' diye vurdu. Ben korkumdan açamadım. Çünkü daha önce beni darp etmişti. Burnuma kafa atmıştı. Bana zarar verecek diye korkumdan camı açamadım. Sadece camı yarıladım. Beni tehdit etti. Bağırdı, çağırdı. Arabayı geri vitese takıp kaçmaya çalıştığım esnada camı kırdı" diye konuştu. N.Y, " Ben şoka girdim. Araç kiralık. Her yerim cam oldu. Ufak tefek kesiklerim de var zaten. Korktum. Yanında arkadaşı da vardı. Arkadaşına da 'Lütfen al' dedim. Hiçbir şey yapmadan öylece bekledi. Beni kurtarma gibi hiçbir duruma girmedi. Öndeki araç benim eski görüştüğüm kişinin aracı değildi. Eğer görseydim onu ben geri kaçardım. Sonra arabalarına bindiler ve gittiler. Camı önce yumrukladı. Kıramayınca tekme attı. Aracın içine girip beni darp etmeye çalıştı. Ben kenara doğru yattım. Şoka girdim hiçbir şey yapamıyordum yoldan geçen bir vatandaş sağ olsun bana yardımcı oldu" dedi. N.Y., şüphelinin camı kırdıktan sonra sol koluna vurduğunu, saçlarını çektiğini de söyledi.