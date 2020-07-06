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'ta akrabalar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

'ın Elbistan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kırsal Karaelbistan Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ş. (24), S.Ş. (64), A.Ş. (27) ve M.Ş. (21), İ.Ş. ve Ş.Ş. silah ve bıçakla yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 15:50 Son Güncelleme: 6.7.2020 15:51 ABONE OL
Kahramanmaraş'ta akrabalar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kırsal Karaelbistan Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ş. (24), S.Ş. (64), A.Ş. (27) ve M.Ş. (21), İ.Ş. ve Ş.Ş. silah ve bıçakla yaralandı.

ZANLILARDAN BİRİ GÖZALTINA ALINDI

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan S.Ş. ile M.Ş. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri, olayın yaşandığı mahalle ve Elbistan Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Zanlılardan D.Ş. gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş'ta akrabalar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
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