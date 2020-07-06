Kurban fiyatları ne kadar? 2020 küçükbaş ve büyükbaş hayvan kurbanlık fiyatları

KÜÇÜKBAŞ FİYATI VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI NE KADAR?



Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun'daki kurbanlık fiyatlarının geçen seneye oranla yüzde 8 civarında zamlanabileceğini söyledi.



Fiyatlarda geçen seneye göre az bir zam olabileceğine dikkat çeken Erdal Doğan, "Korona virüsünün Kurban Bayramı'na nasıl etki edeceği şu anda tam olarak bilinmiyor. Kurbanlık fiyatlarının geçen seneyle pek farklı olacağını sanmıyorum. Üreticimizin yeterli sayıda kurbanlığı mevcut. Kurban kesmek isteyenler rahatlıkla kurbanlığa ulaşabilecek. Fahiş bir artış söz konusu değil. Fiyatlarda yüzde 5 veya 8 oranında bir zam olabilir. Yüzde 50 ya da yüzde 100 artış söz konusu değil. Toplu yerlerde yapılacak kesimlerle ilgili alınacak kararları bekliyoruz. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 600 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile bin 200 TL arasında oldu. Bu sene büyükbaş hissesi bin 800-850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir" dedi.

TÜRK KIZILAY KURBANLIK FİYATLARI

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kurban vekaletlerinin "kızılay.org.tr" web sitesinden kredi kartıyla kurban hesaplarına banka havaleleriyle banka şubelerinden ve PTT'den veya Kızılay'ın ülke genelindeki şubeleri ve temsilcilikleri aracılığıyla verilebileceğini, 168 numaralı ücretsiz çağrı merkezinden de vekaletle kurban kesimi konusunda bilgi alınabildiğini kaydetti.

"Bu yıl kurban paylarımızın maliyetlerini yurt içi 1050, yurt dışı 850 lira olarak belirledik." diyen Kınık, "Yurt içi ve yurt dışı kurban bedellerinin farklı olması, yurt dışındaki tedariklerle ilgili fiyatların dünyanın çeşitli yerlerinde farklılık arz etmesi ve toplam havuzun ortalamasının 850 lira olmasından kaynaklanıyor. Yurt içindeki 1050 lira ise Türkiye'de kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanlarımızın et ağırlığının diğer hayvanlardan çok daha yüksek olmasından kaynaklanıyor." şeklinde konuştu.