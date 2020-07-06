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’den ve sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat

Genel Müdürlüğü’nden ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Temmuz ayının ilk haftasında bazı bölgelerimizde sıcak hava hakim olurken bazı illerimizde ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde bekleniyor. İşte MGM tarafından yayınlanan raporu ve il il sıcaklık değerleri….

Giriş Tarihi: 6.7.2020 21:06 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat

'den yeni haftaya ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden olarak yayınlarken pek çok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Temmuz ayının ilk haftasında sıcak havalar bazı bölgelerde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son değerlendirmelere göre, yarın Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya çevreleri ile Bursa'nın güney ilçelerinde sağanak yağış etkili olacak. Yurt geneli sıcak havalar hakim olsa da günlük hava durumu raporu takip edilmeye devam ediliyor. Haberimizde, MGM'nin hava durumu raporuna haberimizin içerisinden ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! O İLLERDE SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu yakından takip ediliyor. Son olarak MGM'den ülkemizin bazı illerine sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan son hava durumu tahmin raporlarına ilişkin veriler…

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat

METEOROLOJİ UYARDI!

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Bursa'nın güney ilçeleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat
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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat
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