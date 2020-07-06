Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat

Meteoroloji'den yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınlarken pek çok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Temmuz ayının ilk haftasında sıcak havalar bazı bölgelerde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son değerlendirmelere göre, yarın Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya çevreleri ile Bursa'nın güney ilçelerinde sağanak yağış etkili olacak. Yurt geneli sıcak havalar hakim olsa da günlük hava durumu raporu takip edilmeye devam ediliyor. Haberimizde, MGM'nin hava durumu raporuna haberimizin içerisinden ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! O İLLERDE SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu yakından takip ediliyor. Son olarak MGM'den ülkemizin bazı illerine sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan son hava durumu tahmin raporlarına ilişkin veriler…