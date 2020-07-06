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programından : 7 yıldır aranan cinayetine ilişkin şok gözaltı! Kemik parçaları ile ayakkabı...

programında bir süredir işlenen cinayetine ilişkin haberi geldi. 'de 2013 yılında kaybolan ve en son 7 yıl önce telefon sinyali alınan olaya ilişkin flaş gelişmeler yaşandı. Yapılan arama çalışmalarında teyzesinin oğluna ait evin yakınındaki su kuyusunda kemik parçaları ile erkek ayakkabısı bulunurken Levent Karaduman'ın teyzesinin oğlu Ali Osman Sepetçi bu sabah gözaltına alındı. Kuvvetli cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kuzenin ifadesi alınırken kemiklerin Karaduman'a ait olup olmadığına ilişkin incelemeler sürüyor. İşte Müge Anlı programından son dakika detaylar...

Giriş Tarihi: 6.7.2020 15:45 Son Güncelleme: 6.7.2020 15:56 ABONE OL
Müge Anlı programından son dakika: 7 yıldır aranan Levent Karaduman cinayetine ilişkin şok gözaltı! Kemik parçaları ile ayakkabı...

7 yıldır kayıp olarak aranan hakkında bugünkü canlı yayında gelişmelerini aktardı. Konu ile ilgili teyzesinin oğlu gözaltına alınırken su altı arama kurtarma ekipleri detaylı inceleme başlattılar ve zanlının evinin yakınındaki su kuyusunda kemik parçaları ile erkek ayakkabısı tespit ettiler. Levent Karaduman'ın ailesine canlı yayında son dakika gelişmelerini aktaran Müge Anlı, kuvvetli cinayet şüphesi ile Ali Osman Sepetçi'nin gözaltına alındığını duyurdu. Aile ise gözyaşlarına boğulurken konu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor.

MÜGE ANLI'DAKİ LEVENT KARADUMAN CİNAYETİNE İLİŞKİN FLAŞ GELİŞME!

'nin Baklan ilçesinde 7 yıldır haber alınamayan kişinin teyzesinin oğluna ait evin yakınındaki su kuyusunda kemik parçaları bulundu, kayıp kişinin kuzeni gözaltına alındı. Zanlının evinin yakınındaki su kuyusunda Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri arama yaptı. Yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuda bulunan suyun bir kısmını boşaltan ekipler, erkek ayakkabısı buldu.

İşte Levent Karaduman olayına ilişkin son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı programından son dakika: 7 yıldır aranan Levent Karaduman cinayetine ilişkin şok gözaltı! Kemik parçaları ile ayakkabı...

LEVENT KARADUMAN CİNAYETİNDE FLAŞ GÖZALTI!

'nin Baklan ilçesinde 7 yıldır haber alınamayan kişinin teyzesinin oğluna ait evin yakınındaki su kuyusunda kemik parçaları bulundu, kayıp kişinin kuzeni gözaltına alındı.

Cep telefonu en son 4 Nisan 2013'te sinyal veren reklamcı 'ın (44) kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında ekipler, teyzesinin oğlu Ali Osman S'yi gözaltına aldı.

Zanlının evinin yakınındaki su kuyusunda Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri arama yaptı.

Yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuda bulunan suyun bir kısmını boşaltan ekipler, erkek ayakkabısı buldu.

Kuyuda su altı kamerasıyla yapılan incelemede kemik parçaları tespit edildi.

Kemiklerin Karaduman'a ait olup olmadığına ilişkin incelemeler sürüyor.

Ali Osman S'nin birlikte çalıştığı Karaduman ortadan kaybolduktan sonra ailesine İstanbul'a yerleştiğini söylediği, Karaduman'ın kullandığı ve babasına ait otomobili vekalet çıkartıp sattığı öğrenildi.

Son dakika: Müge Anlı'da Levent Karaduman cinayetinde şok gözaltı! Canlı yayında o görüntüleri... | Video

NELER OLDU?

Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kuzeninin, cesedi babasının bahçesinde bulunan 9 metrelik su kuyusuna attığı belirlendi. Suçlamaları reddeden şüphelinin 7 yıl önce kiraladığı aracın PTS kayıtları ve telefon sinyallerinin kesiştiği noktadan yola çıkan polis, cesedin yerini tespit etti.

Denizli'de 2013 yılında kaybolan tabelacı Levent Karaduman'ın (39) ailesi, özel bir televizyon kanalında yayınlanan programı ekibinden yardım talebinde bulundu. Telefonu son kez 4 Nisan 2013'te sinyal veren Levent Karaduman'ın kaybı ile ilgili suçlanan teyze çocuğu Ali Osman S., Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bugün sabah 06.30 sıralarında Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuvvetli cinayet şüphesiyle, 3 ayrı yere yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Ali Osman S., hastanede sağlık raporunun alınmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Programa katılan Levent Karaduman'ın annesi ve kız kardeşi, gelen haberi canlı yayında Müge Anlı'dan öğrendi. Anne aldığı haber karşısında dua ederek gözyaşına boğuldu. Müge Anlı'ya teşekkür eden anne Mesude Karaduman, "Rabbime şükürler olsun, Rabbim sesimi duydu, siz ve ekipler vesile oldu. Size ve Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ederim" dedi.

7 yıl önce kiralanan aracın kayıtlarından ulaşıldı

Gözaltına alınan ve tüm suçlamaları reddeden Ali Osman S.'nin, 7 yıl önce kiraladığı aracın PTS kayıtlarından yola çıkan Cinayet Büro ekipleri, aracın kullandığı güzergahlardan birisi olan ve ailenin sık sık gündeme getirdiği şüphelinin babasına ait Baklan ilçesi Hadim Mahallesinde bulunan bahçe evinde arama çalışması başlatıldı. Levent Karaduman ve Ali Osman S.'nin son telefon sinyallerinin kesiştiği noktada olan bölgede yapılan aramalar sırasında 9 metrelik ve içerisinde yaklaşık 5 metre su bulunan kuyuda Karaduman'ın önce ayakkabısına sonrasında ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, cesedin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Osman S., Müge Anlı programına baş vuran Levent Karaduman'ın ailesinin tüm şüphesi ve programa katılmasını istemesine rağmen bir türlü programa katılmamıştı.

Müge Anlı programından son dakika: 7 yıldır aranan Levent Karaduman cinayetine ilişkin şok gözaltı! Kemik parçaları ile ayakkabı...
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Müge Anlı programından son dakika: 7 yıldır aranan Levent Karaduman cinayetine ilişkin şok gözaltı! Kemik parçaları ile ayakkabı...
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