Muğla’da asfalt böyle eridi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sıcak hava uyarısının yapıldığı iller arasında yer alan Muğla'nın Menteşe ilçesinde termometre 39 dereceyi gösterdi. Menteşe hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması sonucu kent merkezindeki asfaltlarda erime meydana geldiği gözlendi.

Emirbeyazıt Mahallesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi yolundaki asfaltın eridiğini gören bazı vatandaşlar ayakkabıları ile eriyen asfalta basıp iz yaptı.

Bölge trafik yetkilileri bisiklet ve motosiklet kullanıcılarını uyararak aşırı hız yapmamalarını ve eriyen asfalt üzerine atılan mıcırlar üzerinden dikkatli geçilmesi uyarmaya başladı. Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki hafta da hava sıcaklıklarının 33-35 derece arasında olacağını belirtti.