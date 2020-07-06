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’da asfalt böyle eridi

merkez ilçe Menteşe’de termometre 39 dereceyi gösterirken, Emirbeyazıt Mahallesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi’ndeki asfaltın eridiği görüldü.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 6.7.2020 17:48 Son Güncelleme: 6.7.2020 17:56 ABONE OL
Muğla’da asfalt böyle eridi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sıcak hava uyarısının yapıldığı iller arasında yer alan Muğla'nın Menteşe ilçesinde termometre 39 dereceyi gösterdi. Menteşe hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması sonucu kent merkezindeki asfaltlarda erime meydana geldiği gözlendi.

Emirbeyazıt Mahallesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi yolundaki asfaltın eridiğini gören bazı vatandaşlar ayakkabıları ile eriyen asfalta basıp iz yaptı.

Bölge trafik yetkilileri bisiklet ve motosiklet kullanıcılarını uyararak aşırı hız yapmamalarını ve eriyen asfalt üzerine atılan mıcırlar üzerinden dikkatli geçilmesi uyarmaya başladı. Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki hafta da hava sıcaklıklarının 33-35 derece arasında olacağını belirtti.

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Muğla’da asfalt böyle eridi
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