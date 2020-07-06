Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ŞOK 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın ŞOK kataloğunda sürpriz indirimler…

8 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın ŞOK kataloğunda sürpriz indirimler…

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Çarşamba birbirinden güzel indirimleri tüketicisiyle buluşturan markette bu hafta mutfak, züccaciye, elektronik gibi ürünlerde kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Özellikle evinde temizlik ürünlerinde eksiği olan vatandaşların imdadına 8 Temmuz kataloğu yetişecek. Kataloğu henüz incelememiş olanlar için ŞOK 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte tam listesi

Giriş Tarihi: 7.7.2020 02:01 ABONE OL
ŞOK 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın ŞOK kataloğunda sürpriz indirimler…

ŞOK indirimli ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftaya ilişkin birbirinden güzel ürünleri tüketicisiyle buluşturan katalogta sürpriz indirimler bulunuyor. 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak indirim listesinde Alpina 3'lü Cam Ankastre Set, Su Arıtma Cihazı, Maress Çelik Çaycı ve Sos Tava Çeşitleri dikkat çekiyor. Temmuz ayına özel fırsat indirimleriyle ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi haberimizde yer alıyor. İşte bu haftanın en özel indirimleriyle ŞOK aktüel ürünler kataloğu (8 Temmuz 2020)

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI- 8 TEMMUZ ŞOK KATALOĞU

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ŞOK 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın ŞOK kataloğunda sürpriz indirimler…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA