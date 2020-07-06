Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 6 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama, sıralı tam liste

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe yeni alınan Süper Piyango oyununun 6 Temmuz 2020 Pazartesi çekilişi MPİ tarafından tamamlandı. Sınırlı sayıda biletle her gün oynanan Süper Piyango şanslı numaralarını merak eden şans oyunu severler büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek için Süper Piyango sonuçları belli oldu mu? sorusunun cevabını araştırmaya devam ediyor.
MPİ Süper Piyango 6 Temmuz çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından 22.15'te yapılan canlı çekilişle belirlendi.
06-07-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
034939
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
037292 - 082628 - 112266 - 212572 - 379502 - 391551
415042 - 467834 - 469321 - 493821
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
139095 - 210285 - 250089 - 266591 - 424794
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
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