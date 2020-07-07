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18 yıldır kayıp işadamı yasak aşk kurbanı çıktı

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
18 yıldır kayıp işadamı yasak aşk kurbanı çıktı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iş adamı Mustafa Yılmaz'ın (39) 18 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Yılmaz'ın yasak aşk yaşadığı kadının akrabaları tarafından yakıldığı ortaya çıkarken 10 kişi gözaltına alındı.
30 Ağustos 2002'de kaybolan Yılmaz hakkında 2009'da mahkeme gaiplik kararı verdi. Kocaeli polisi, 2 yıl sonra zaman aşımına uğrayacak olan dosyayı yeniden açınca, bazı çelişkili ifadeler gördü. Polis, o dönemde yanında çalışan Bedrettin Beler'in, daha sonra boşandığı eşi Melek Saplan ile Yılmaz'ın yasak aşk yaşadığını öğrendi. Saplan'ın evden kaçtığı, bunun üzerine Beler'in de eşinin Konya'daki ailesine giderek durumu anlattığı belirlendi. Bunun üzerine kadının babası Süleyman Saplan, amcası Ali Saplan, kuzeni Rüstem Saplan ve eşi Bedrettin Beler'in Kocaeli'ne gelerek, para karşılığı anlaştıkları 4 kişi ile Yılmaz'ı kaçırdıkları tespit edildi. İlimtepe Yolu üzerindeki göletin yanına getirdikleri Yılmaz'a, Saplhan'ın yerini söylemesi için işkence yapan grubun, ardından darp edip, üerine benzin döktükleri aracının içsine koyarak ateşe verdikten sonra uçuruma attıkları belirlendi. Olay sırasında İhsan Kayaoğlu'nun ellerinin ve ayaklarının yandığı ortaya çıktı. 10 zanlı gözaltına alınırken otomobilin parçalarını bulan polis, cesedi arıyor.

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18 yıldır kayıp işadamı yasak aşk kurbanı çıktı
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