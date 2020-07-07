2020 Hac ücretleri ne zaman iade edilecek? Diyanet ile 2020 Hac erteleme – vazgeçme işlemi nasıl ve nereden yapılır? | SON DAKİKA

Dünya genelinde etkisini sürdüren coronavirüs salgını 2020 yılında yapılması planlanan Hac ibadetini sekteye uğrattı. Hacı adayları tarafından merakla beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından son dakika olarak yapıldı. Açıklamaya göre kesin kayıt yaptıran adaylar bu yılki haklarını erteleme ya da vazgeçme yoluna gidebilecekler. Vazgeçenlerin yatırdıkları ücretler tam şekilde geri iade edilecek. Bu son dakika açıklaması sonrasında adaylar 2020 Hac ücretleri ne zaman iade edilecek? Sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.
2020 HAC ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yazılı açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle Sudi Arabistan'ın, 2020 yılında hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanlarla eda edileceği, yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği yönündeki kararı anımsatıldı. Alınan bu karardan sonra 2020 yılında hac ibadetini yapmak için kayıtlarını yaptıran hacı adaylarının durumunun Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nca görüşülüp karara bağlandığı belirtilerek, "2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip, kayıt yaptıran hacı adaylarının, Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler organizasyonunca alınan kayıtları 2021 yılına devredildi...
2020 yılında kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 yılına haccı erteleme veya 2021 yılında hacca gitmekten vazgeçme tercihinde bulunabileceklerdir. 2021 yılına haccını ertelemek isteyenler, Suudi Arabistan'da yapılan muhtelif ön ödemeler, hacı adaylarına verilen/verilecek eser ve malzeme temini, eğitim ve bilgilendirme, sağlık vb. faaliyet/hizmetler gereği yapılan hazırlıklara ilişkin harcamaların karşılığı olarak 2021 yılı hac organizasyonu için belirlenecek ücretlerden mahsup edilmek üzere kişi başı 1000'er Suudi Arabistan Riyalı (SAR) hacı adayının kayıt yaptırdığı organizasyona (Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler) ait hesaplarda bloke edilecektir" denildi.
2021'de hacca gitme hakkından vazgeçenlere ise ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edileceği ve bu kişilerin kazanmış olduğu kura katsayılarının gelecek yıllardaki kuraya dahil edileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ücret iadeleri, yapılan tercih sonunda alınacak 'Hac Ücret İade Belgesi' ve T.C. kimlik numarası ibraz edilmek kaydıyla 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Ziraat bankaları aracılığıyla yapılacaktır. Kayıt ve ücret iade belge işlemleri, il ve ilçe müftülüklerinden, 'www.hac.gov.tr' adresindeki e-Devlet kimlik doğrulama sistemi veya hacı adayının istemesi halinde kayıtlı olduğu acente üzerinden yapılacak.
2021 yılı haccını ertelemek veya vazgeçmek isteyen hacı adayları müftülük veya acenteden aldıkları dilekçe örneklerini uygun şekilde doldurarak imzalayacaklar, grup halinde ertelemek isteyenler veya vazgeçenler olması halinde ise bütün grup üyelerinin imzaları alınarak müftülüklerde veya acentelerde muhafaza edilecek.