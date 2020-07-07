2020 Hac ücretleri ne zaman iade edilecek? Diyanet ile 2020 Hac erteleme – vazgeçme işlemi nasıl ve nereden yapılır? | SON DAKİKA

Dünya genelinde etkisini sürdüren coronavirüs salgını 2020 yılında yapılması planlanan Hac ibadetini sekteye uğrattı. Hacı adayları tarafından merakla beklenen açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından son dakika olarak yapıldı. Açıklamaya göre kesin kayıt yaptıran adaylar bu yılki haklarını erteleme ya da vazgeçme yoluna gidebilecekler. Vazgeçenlerin yatırdıkları ücretler tam şekilde geri iade edilecek. Bu son dakika açıklaması sonrasında adaylar 2020 Hac ücretleri ne zaman iade edilecek? Sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.

2020 HAC ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yazılı açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle Sudi Arabistan'ın, 2020 yılında hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanlarla eda edileceği, yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği yönündeki kararı anımsatıldı. Alınan bu karardan sonra 2020 yılında hac ibadetini yapmak için kayıtlarını yaptıran hacı adaylarının durumunun Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nca görüşülüp karara bağlandığı belirtilerek, "2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip, kayıt yaptıran hacı adaylarının, Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler organizasyonunca alınan kayıtları 2021 yılına devredildi...