Arabistan sıcakları gidiyor, İstanbul'da yarından itibaren lokal yağış bekleniyor

İstanbul'da yaşanan sıcaklıklara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Demirhan, Türkiye'nin belirli dönemlerde bazen Arabistan'dan, bazen Afrika'dan, bazen de kuzeybatı ve kuzeydoğudan gelen hava kütlelerinin etkisi altına girdiğini söyledi.

Bu hava kütlelerinin de belirli dönemlerde sıcaklıkları artırdığını ve azalttığını dile getiren Demirhan, "Şu anda Arabistan'dan gelen bir hava kütlesinin etkisi altındayız. Bu sıcak hava Arabistan çöllerinden Türkiye'ye geliyor. Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve güney Ege taraflarındaki sıcaklıkları artırıyor. Bu tamamen normal." diye konuştu.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLACAK

Arabistan'dan gelen sıcak havanın İstanbul'da da etkili olduğunu belirten Demirhan, şöyle devam etti:

"Sıcak hava tekrar Arabistan'a taşınıyor. Marmara Bölgesi yukarı seviyelerde soğuk havanın etkisi altına girecek. Sıcaklık akşam saatlerinde 21 derecelere kadar düşebilir. Gündüz ise 27, 28, 29 derecelerde seyredecek. Geçen hafta 32, 33 ve 35'lere kadar çıkmıştı. Bulutlu bir hava olacak. Şu sıralar yer çok sıcak. Yukarıya doğdu yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Sıcak hava yükseldikçe, yukarıdaki soğuk havayla karşılaşınca yoğuşma başlar ve yağış gerçekleşir. Yarın sabah saatlerinden itibaren 12.00'ye kadar İstanbul'da lokal yağışlar olabilir. Kentin her yerinde aynı hava koşullarını yaşamamız mümkün değil. Yarından itibaren cumartesiye kadar lokal olarak gök gürültülü sağanak yağış da olabilir. Serinlediğimizi çok fazla hissetmeyeceğiz, fakat hava bulutlu olacak. Lokal yağışlar perşembe, cuma ve cumartesi gününe kadar devam edebilir. Cumartesi yağışın bitmesiyle sıcaklıklarda artış görülebilir."

NEMİN YÜZDE 70'LERE DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, yarın rüzgarın da saatte 50 kilometreye kadar çıkabileceğini, öğleden sonra ise etkisinin düşeceğini belirterek, bugünlerde en yüksek rüzgar hızının 25 kilometre civarında olduğunu söyledi.

Nemin en yüksek yüzde 92'lere kadar çıktığını dile getiren Demirhan, rüzgarın kuvvetli olduğu yerlerde nemin de düşeceğini kaydetti.

Demirhan, "İstanbul'da geçen hafta nem çok yüksekti. Önümüzdeki günlerde yüzde 70'lere kadar düşmesi bekleniyor." dedi.

İstanbul'da şehir ısı adasının yaşandığını ifade eden Demirhan, güneşten gelen ısının gün boyunca asfalt ve beton yüzeyler tarafından emildiğini, ısınmayla artan enerjinin de akşam saatlerinde dışarıya verildiğini anlattı.

SOĞUMAMIZ GEREKİRKEN DAHA ÇOK ISINIYORUZ

Deniz Demirhan, "İstanbul'daki şehir ısı adası etkisinden dolayı akşam saatlerinde soğumamız gerekirken daha çok ısınıyoruz. Toprak yüzeylerde akşam soğuma gerçekleşirken şehirlerde bunu yaşayamıyoruz, ısındıkça ısınıyoruz. Asfalt yüzeyler aldıkları enerjiyi gece boyunca kusmaya başlıyor. Geceleri soğumayı gerçekleştiremediğimiz için de nem oranımız çok yüksek oluyor." ifadelerini kullandı.

Demirhan, iklim değişimiyle hava tahminin ayrı şeyler olduğunu, gün içinde sıcaklığın çok yüksek olmasının iklimin hemen değiştiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, şu anki sıcakların da iklim değişimiyle bağlantısı olduğunun hemen söylenemeyeceğini, bunun uzun yıllar ortalama değerlere göre belirleneceği dile getirdi.