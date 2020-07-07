Arya, tacizi gözyaşları içinde anlatmıştı... Savcılıktan açıklama geldi

Arya isimli genç kızın sosyal medyada gözyaşları içinde yaptığı video paylaşımı çok konuşulmuştu. Son dakika haberine göre; genç kızın iddiaları üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Son dakika: Arya, kendisine yapılan tacizi gözyaşları içinde anlatmıştı... Savcılıktan açıklama geldi | Video

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda "Arya için adalet istiyoruz" başlığı altında Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan bir soruşturmayla ilgili bazı iddiaların gündeme getirilmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Mağdur Ş.A'nın çektiği videoları "Tik Tok" isimli sosyal medya platformunda paylaştıktan sonra kendisine bilmediği bir numaradan mesaj gelmesi üzerine bu numarayı aradığında bir erkek şahsın tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan incelemede arayan numaranın İ.I'ya ait olduğu tespit edilmiş ise de, bu şahsın ifadesinde söz konusu telefon hattının oğlu B.I'nın kullanımında olduğunu beyan etmesi ve diğer delillerin de bu beyanı doğrulaması üzerine soruşturmaya B.I üzerinden devam edilmiştir. Bu nedenle baba İ.I. hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar mağdur Ş.A'ya tebliğ edilmiştir. Mağdurun sosyal medya paylaşımlarında belirttiği karar bu usuli hususa ilişkin olup, olayın esası ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Ayrıca süreç içerisinde mağdura ve ailesine ulaşılmış, şüpheliden başka bir telefon tehdidi almadıkları anlaşılmış olup Kayseri'de bulunan şüpheli B.I. hakkında başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir. Sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği gibi şüphelinin bulunmadığına ya da ifadesinin alınmadığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla, bitmiş veya sonuca bağlanmış bir soruşturma da söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı

Medya İletişim Bürosu