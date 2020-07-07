Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 banka çalışma saatleri (Banka şubesi saatleri farklılık gösterir)

Banka çalışma saatleri corona virüsü salgını nedeniyle en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Banka mesai saati ve kapanış saatleri, virüsün bulaşıcılığının en az seviyeye indirilmesi için yeniden düzenlenmişti ancak normalleşme süreci ile birlikte, çoğu banka eski çalışma saatleri düzenine geri döndü. Peki, 2020 ortası itibariyle güncel banka çalışma saatleri nasıl ve bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, özel bankalar da dahil olmak üzere Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Denizbank çalışma saatleri...

EFT işlemleri ya da online para transferleri dışında, doğrudan banka şubesi ile yapılması gereken işlemler için bankaya gitmek gerekli. Bu nedenle de milyonlarca vatandaş, 2020 banka çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. İşte, normalleşme sürecinin erken döneminde, bankalar tarafından açıklanan çalışma saatleri.

(Bankaların çalışma saatleri dönemlik olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle en doğru bilgi için bankaların resmi web sitelerini takip etmeniz tavsiye edilir)

2020 BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? 2020 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkyie'deki koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlardan bir tanesi de bankaların çalışma saatleri oldu. Ancak sonrasında, normalleşme süreci ile birçok kurumun çalışma saatleri normale döndü. Bu doğrultuda her gün vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna güncel ve doğru yanıt arayışına çıktı.

HALKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

DENİZBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 17.00

GARANTİ BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

PTT çalışma saatleri tablosu! 2020 PTT saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? Cumartesi/Pazar günü PTT saat kaça kadar açık?

İŞ BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

VAKIFBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

TEB ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

AKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

ZİRAAT BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

Eczane çalışma saatlerinde yeni düzenleme - 2020 Yeni eczane çalışma saatleri neler? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?