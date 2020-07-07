Başsavcılık'tan Gaziosmanpaşa'da 3 yaşındaki çocuğa sigara içirilmesi olayına açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziosmanpaşa'da 3 yaşındaki çocuğa canlı yayında sigara içilmesi olayına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 07/07/2020 tarihinde 'kuzenine canlı yayında sigara içirmeye çalıştı' başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur." denildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında mağdurenin anne ve babasının yanında görüntüleri çektiği anlaşılan B.A.'nın ifadesine başvurulmuş, anne ve babanın akrabaları olan şüpheliden şikayetçi olmamaları nedeni ile 'çocuğun yüksek yararı' gözetilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca mağdure hakkında Mahkemeden koruma kararı talep edilmiştir.

Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi'nin 07/07/2020 tarihinde verdiği karar ile; mağdur çocuk hakkında bakım tedbiri, anne baba hakkında da çocuğun doğru yetiştirilmesi konusunda danışmanlık tedbiri ve yine çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması için sağlık tedbirine hükmedilmiştir. Uzman görüş ve raporları doğrultusunda mağdur çocukla birebir ilgilenilerek rehabilite edilmesi çalışmalarına başlanılmıştır."