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Bebek penguenin adını halk koyacak

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Bebek penguenin adını halk koyacak
İSTANBUL Florya'da bir akvaryumda doğan Türkiye'nin ilk bebek kutup pengueninin adını halk belirleyecek. 38 günlük kuluçka döneminin ardından 100 gram ağırlığında dünyaya gelen penguen İstanbulluların ilgisini çekti. Bebek penguen TC kimliği taşıyacak. İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, isim için anket çalışması yapacatlarını belirterek, "Penguen görevliler tarafından verilen yiyeceklerle hem annesi hem de babası tarafından günde 5 kere 2 saat aralıkla besleniyor. Kuluçkada olan başka yumurtalarımız da var. Önümüzdeki günlerde yeni güzel haberlerimiz olabilir. Bebek penguenimizin isminin ne olacağını merakla bekliyoruz" dedi.
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Bebek penguenin adını halk koyacak
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