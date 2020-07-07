Bodrumdaki kasada F serisi çok sayıda 1 Dolar bulundu

Diyarbakır'da Saadet zinciri modeli bir sistemle mülki idare amirleri, emniyet ve yargı mensubu ile birçok kamu çalışanlarının birikimlerini toplayarak, "Paranızı işletelim. Size banka faizinin çok üzerinde kar payı verelim" diyerek son 2 yıl içinde milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Zülfikar Ortaç Adana'da gizlendiği evde polisin düzenlediği nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Teknik ve fiziki takiple Ortaç'ın gizlendiği evi tespit eden polis, eve baskın düzenledi. Baskında Ortaç'ın üzerinde borçlu olduğu kişilerin isim listesi ve bazı delil niteliğindeki materyaller bulundu. Diyarbakır'a getirilen Zülfikar Ortaç tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza sorgu hâkimliğine sevk edildi.

60 MİLYON BORCUM VAR

Ortaç ifadesinde, "Ben kimseyi dolandırmadım. Alacaklılar kardeşimi sıkıştırınca o da dükkânı kapatıp gitmiş. Gayrimenkullerim var. Bunları satıp borçları ödeyeceğim. Alacaklıların listesini çıkarmıştım. Teslim olacaktım ama polis beni yakaladı. Kardeşim Zülküf aynı suçlamalarla geçtiğimiz hafta tutuklandığı için ben borçları ödemeye çalışıyordum. 60 milyon borcum var. Altın ve döviz kuru yükselince bankalara altın borcumuz vardı. Salgından dolayı işlerimiz kötüye gitti. Buna rağmen bize emanet altın bırakıp al-sat yaptıranlara 30 milyonluk ödeme yaptım. Altın ve döviz taleplerini biz karşılıyor ve İstanbul'dan tedarik ediyorduk. Borçları ödeyemediğimiz için kardeşim can güvenliğinden endişe duyarak dükkânı kapatmış. Borç listesini hazırladıktan sonra mal varlığımızı da ortaya koyarak akil adamlar komisyonu oluşturup adil bir şekilde alacaklılara ödeme yapmak için uğraştım. Ortağımın kız kardeşi olan ve mağazamız çalışanı Fatma Aydın'ın aleyhime ifadesini kabul etmiyorum. 'Paraları Forex'te batırdım' diye bir cümle kullanmadım" dedi.

Sorgu hâkimliği delillerin henüz toplanmamış olması, kaçma ve delilleri karartma, tanık ve müştekiler üzerinde baskı kurma ihtimali nedeniyle zanlının tutuklanmasına karar verdi.

ÇELİK KASADA F SERİSİ ÇOK SAYIDA 1 DOLAR BULUNDU

Çok yönlü sürdürülen soruşturma hem Terör hem de Kaçakçılık ve Organize Suçlar bürosuna bağlı savcılarca titizlikle yürütülüyor. Şu ana kadar mağdur şikâyetçi sayısı 40'a ulaşırken, Zülküf ve Zülfikar Ortaç kardeşlerin işyerinin alt katındaki bodrumdaki çelik kasalarda yapılan aramada, çok sayıda F serisi 1'er Dolar çıkması üzerine soruşturma terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında terör ve örgütlü suçlar bürosu da soruşturmayı genişletti. Dükkânda ele geçen bilgisayarlara el konulurken, içindeki bilgi, belge alacaklı listesine ilişkin dijital materyallerin çözümünün adliyede yapılması için bilirkişi heyeti oluşturuldu. Zanlıların dükkânındaki güvenlik kamera kayıtları da geriye dönük incelemeye alınarak dükkâna giriş ve çıkışların incelendiği bildirildi. Dolandırıcılık iddiasından sonra her iki kardeş dükkânı kapatarak kaçmış, geçen hafta Zülküf Ortaç polise teslim olmuş ve tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Zerya Kuyumculuğa ortaklık eden Serdar Adıgüzel ise aranıyor.