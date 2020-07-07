Bugün Dünya Çikolata Günü! 2020 Dünya Çikolata Günü nasıl ortaya çıkmıştır?

BİLİM DÜNYASI ÇİKOLATA'NIN MARİFETLERİNİ ARAŞTIRIYOR!

Bilim dünyası yıllardır çikolatanın marifetlerinin peşinde. Şimdiye kadar aralarında çok ciddi araştırmaların da bulunduğu sayısız bilimsel çalışma yapıldı. Örneğin çikolatanın vücuda etkilerini ele alan bir araştırmada, çikolatanın vücut işlevlerini olumlu etkileyebilmesi için en az yüzde 70'lik kakao oranına sahip olması gerektiği ortaya konmuş. Bunun sırrı ise kakao çekirdeklerinin içindeki flavonoid maddesi. Flavonoidler, iltihap emici özelliğe sahip bitkisel lifler. Kan yağlarını düzenleyip kolesterol seviyesini ve yüksek tansiyonu düşürüyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor ve hafıza ile zihinsel verimi artırıyor.

Bağışıklık sistemi etkileniyor

Angela Bechthold flavonoidlerin daha başka olumlu özelliklerine de işaret ediyor ve bağışıklık sistemini etkilediklerine, damar çeperlerinin çok fazla kalınlaşmasını önleyerek kan akışını iyileştirdiklerine dikkat çekiyor. Yani çikolata belli ölçüde damar sertleşmesini, kireçlenmeyi ve beyin kanaması tehlikesini önlüyor.

Mutluluk hormonu tartışması

Çikolatanın seratonin seviyesini yükseltip neşe ve keyif verip vermediği konusunda ise uzmanlar ikiye ayrılıyor. Çikolatanın mutluluk hormonu seratoninin temel maddelerinden aminoasit L-triptofan oluşturduğu biliniyor. Ama mutlu hissetmek için ne miktarda çikolataya ihtiyaç var? Yanıtı: Bir kalıp çikolatayla olmayacak kadar çok miktarlarda.

Ödülümüz çikolata

Çikolata aynı zamanda ödüllendirmeyle de bağlantılandırılan bir yiyecek. Daha çocukken iyi bir şey yaptığımızda bir parça çikolatayla ödüllendiriliriz. Bu sırada oluşan iyi ve olumlu his, dopamin maddesiyle açıklanabilir. Bu madde beyindeki ödüllendirme sisteminden sorumlu ve keyif anlarında fazlasıyla salgılanıyor.

Bitteri tercih edin

Ancak çikolatanın fazlası, aldırdığı kilolar bir yana sağlığa zararlı da olabilir. Bechthold, hangi tür çikolata yendiğinin burada önemli olmadığını, bitter çikolatanın da diğerleri gibi yüksek oranda yağ ve şeker içerdiğini belirtiyor.