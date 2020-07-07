Bugün Dünya Çikolata Günü! 2020 Dünya Çikolata Günü nasıl ortaya çıkmıştır?

Her yıl birçok etkinlikle kutlanan Dünya Çikolata Günü özellikle üreticilerin kampanyaları ile dikkat çekiyor. Birçok kaynağa göre tarihçesi değişiklik gösteren bu özel gün çikolatanın ilk Avrupa'ya geldiği tarihle ilişkilendirilirken öte yandan Uluslararası Kakao Örgütü (International Cocoa Organization – ICCO) verilerinden derlediği bilgilere göre, dünya üzerindeki çikolata tüketiminin yarısı Avrupa'da gerçekleşiyor. Peki, Dünya Çikolata Günü nasıl ortaya çıkmıştır? Dünya Çikolata Günü ne zaman? İşte detaylar…
Çikolatayla ilgili olarak birçok ülkede farklı özel günler kutlanmaktadır. Her yıl 28 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bu gün kutlanmaktadır. Öte yandan ABD Ulusal Şekerlemeciler Birliği'ne göre Dünya Çikolata Günü 13 Eylül'de düzenlenmektedir…
DÜNYA ÇİKOLATA GÜNÜ NEDİR?
Etkinlik kapsamında çikolata tüketilmekte; çikolatanın tarihine, faydalarına ilişkin bilgiler paylaşılmaktadır. Kesin olmamakla birlikte bazı kaynaklara göre bu günün kutlanması, çikolatanın 1550 yılında ilk kez Avrupa'ya gelmesi ile ilişkilendirilmektedir.
Bu tarih biraz da Çikolata Üreticilerinin satış amaçlı ortaya çıkarttığı bir durum olabilir...
Dünya genelinde çikolata tüketimine ilişkin medyada inceleme yapan Interpress'in Uluslararası Kakao Örgütü (International Cocoa Organization – ICCO) verilerinden derlediği bilgilere göre, dünyadaki çikolata tüketiminin yarısı Avrupa gerçekleşiyor. Avrupa'nın bu çikolata sevgili düşünüldüğünde günün 7 Temmuz olarak seçilmesi anlaşılabilir.
Türkiye ise Uluslararası Kakao Örgütü verilerine göre, 3.1 kg kişi başına çikolata tüketimi ile birçok Avrupa ülkesinin gerisindedir. Ülkemizde çikolata pazarının büyüklüğü geçen yıl artış kaydederken, Türkiye'de geçen yıl 237 bin ton çikolata üretimi yapıldığı belirlendi.
BİLİM DÜNYASI ÇİKOLATA'NIN MARİFETLERİNİ ARAŞTIRIYOR!
Bilim dünyası yıllardır çikolatanın marifetlerinin peşinde. Şimdiye kadar aralarında çok ciddi araştırmaların da bulunduğu sayısız bilimsel çalışma yapıldı. Örneğin çikolatanın vücuda etkilerini ele alan bir araştırmada, çikolatanın vücut işlevlerini olumlu etkileyebilmesi için en az yüzde 70'lik kakao oranına sahip olması gerektiği ortaya konmuş. Bunun sırrı ise kakao çekirdeklerinin içindeki flavonoid maddesi. Flavonoidler, iltihap emici özelliğe sahip bitkisel lifler. Kan yağlarını düzenleyip kolesterol seviyesini ve yüksek tansiyonu düşürüyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor ve hafıza ile zihinsel verimi artırıyor.
Bağışıklık sistemi etkileniyor
Angela Bechthold flavonoidlerin daha başka olumlu özelliklerine de işaret ediyor ve bağışıklık sistemini etkilediklerine, damar çeperlerinin çok fazla kalınlaşmasını önleyerek kan akışını iyileştirdiklerine dikkat çekiyor. Yani çikolata belli ölçüde damar sertleşmesini, kireçlenmeyi ve beyin kanaması tehlikesini önlüyor.
Mutluluk hormonu tartışması
Çikolatanın seratonin seviyesini yükseltip neşe ve keyif verip vermediği konusunda ise uzmanlar ikiye ayrılıyor. Çikolatanın mutluluk hormonu seratoninin temel maddelerinden aminoasit L-triptofan oluşturduğu biliniyor. Ama mutlu hissetmek için ne miktarda çikolataya ihtiyaç var? Yanıtı: Bir kalıp çikolatayla olmayacak kadar çok miktarlarda.
Ödülümüz çikolata
Çikolata aynı zamanda ödüllendirmeyle de bağlantılandırılan bir yiyecek. Daha çocukken iyi bir şey yaptığımızda bir parça çikolatayla ödüllendiriliriz. Bu sırada oluşan iyi ve olumlu his, dopamin maddesiyle açıklanabilir. Bu madde beyindeki ödüllendirme sisteminden sorumlu ve keyif anlarında fazlasıyla salgılanıyor.
Bitteri tercih edin
Ancak çikolatanın fazlası, aldırdığı kilolar bir yana sağlığa zararlı da olabilir. Bechthold, hangi tür çikolata yendiğinin burada önemli olmadığını, bitter çikolatanın da diğerleri gibi yüksek oranda yağ ve şeker içerdiğini belirtiyor.