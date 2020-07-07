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7 yıl sonra ’da çözüldü

İHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Cinayet 7 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü
Denizli'de 2013'te kaybolan tabelacı Levent Karaduman'ın (39) ailesi, atv'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım talebinde bulundu. Telefonu son kez 4 Nisan 2013'te sinyal veren Karaduman'ın kaybı ile ilgili suçlanan teyze çocuğu Ali Osman S., Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün sabah 06.30'da Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Programa katılan Karaduman'ın annesi ve kız kardeşi, gelen haberi canlı yayında Müge Anlı'dan öğrendi. Anne aldığı haber karşısında dua ederek gözyaşına boğuldu. Müge Anlı'ya teşekkür eden anne Mesude Karaduman, "Rabbime şükürler olsun, Rabbim sesimi duydu, siz ve ekipler vesile oldu. Teşekkür ederim" dedi.
Gözaltına alınan Ali Osman S.'nin, 7 yıl önce kiraladığı aracın PTS kayıtlarından yola çıkan polis, şüphelinin babasına ait Baklan ilçesindeki bahçe evinde arama yaptı. Karaduman ve Ali Osman S.'nin son telefon sinyallerinin kesiştiği noktada olan bölgede yapılan aramalarlada 9 metrelik ve içinde 5 metre su bulunan kuyuda Karaduman'ın önce ayakkabısına sonrasında ise cansız bedenine ulaşıldı.

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Cinayet 7 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü
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