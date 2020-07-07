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Damada şaka yapalım derken cezayı yediler

'nın İnegöl ilçesinde yapılan bir düğünde damadın arkadaşı şakanın ayarını kaçırınca emniyet harekete geçti. Koronavirüs salgını tehlikesinin devam ettiği şu günlerde maske takmayıp sosyal mesafeye uymadan enteresan şakalar yapan arkadaş grubundaki kişilere 900'er lira olmak üzere toplamda 3600 lira ceza kesildi.

İHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 11:44 Son Güncelleme: 7.7.2020 11:58 ABONE OL
Damada şaka yapalım derken cezayı yediler

İnegöl'de Fatma (27) ve İsmail Efe çifti, cumartesi günü düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Düğünün ardından İsmail Efe'nin evinin önünde eğlence düzenlendi. Gelin aracından indirilen damada, arkadaşları tarafından çeşitli şakalar yapıldı.

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Efe'nin piknik tüpü üzerine konulan tava içinde yaptığı menemen, arkadaşları tarafından eğlence gereği beğenilmedi. Bunun üzerine Efe'nin arkadaşları, başında onlarca yumurta kırdı.

Çevredekiler ise kahkahalarıyla bu anlara eşlik etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerden tespit yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, damadın başında yumurta kıran 4 kişiye, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 900'er liradan toplam 3 bin 600 liralık para cezası uyguladı.

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Damada şaka yapalım derken cezayı yediler
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