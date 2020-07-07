Damada şaka yapalım derken cezayı yediler

EMNİYET KİMLİKLERİNİ TESPİT ETTİ, CEZAYI KESTİ



Efe'nin piknik tüpü üzerine konulan tava içinde yaptığı menemen, arkadaşları tarafından eğlence gereği beğenilmedi. Bunun üzerine Efe'nin arkadaşları, başında onlarca yumurta kırdı.

Çevredekiler ise kahkahalarıyla bu anlara eşlik etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerden tespit yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, damadın başında yumurta kıran 4 kişiye, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 900'er liradan toplam 3 bin 600 liralık para cezası uyguladı.