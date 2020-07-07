Esenyurt'ta şoke eden görüntü! 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı

BUGÜNE KADAR DURDURULAN EN YOĞUN YOLCU SAYISI



Uygulamalarına devam eden ekipler şaşkınlık oluşturan bir görüntü kameralara yansıdı. Bir minibüsün içerisinden oturan 14 yolcu taşıması gerekirken toplam 42 yolcu çıktı.