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'ta şoke eden görüntü! 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı

'ta koronavirüs salgınını umursamadan, kurallara aykırı biçimde yolcu taşıyan minibüs görenleri hayrete düşürdü. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı araçtan 42 yolcu çıktı. Denetimlerde sürücülere binlerce lira ceza uygulandı

İHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 09:24 Son Güncelleme: 7.7.2020 09:30 ABONE OL
Esenyurt'ta şoke eden görüntü! 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen sosyal mesafe kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik 'ta minibüslerden birisinde 14 yerine 42 yolcu çıktı. Sürücülere binlerce lira para cezası yazıldı.

Esenyurt'ta şoke eden görüntü! 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, kent genelinde sosyal mesafe ve kurallarına aykırı yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Dün 'ta uygulama yapan ekiplerin durdurdukları minibüsten birisinde 12 yerine 24 yolcu diğerinde ise 19 yolcu çıktı.

Esenyurt'ta şoke eden görüntü! 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı

BUGÜNE KADAR DURDURULAN EN YOĞUN YOLCU SAYISI

Uygulamalarına devam eden ekipler şaşkınlık oluşturan bir görüntü kameralara yansıdı. Bir minibüsün içerisinden oturan 14 yolcu taşıması gerekirken toplam 42 yolcu çıktı.

Esenyurt'ta şoke eden görüntü! 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı

Minibüs kapısının içerisindeki yoğunluktan dolayı kapanmadığı görüldü.

Esenyurt'ta şoke eden görüntü! 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı

Sürücülere hem il Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL hem de fazla yolcu taşımaktan 104 TL para cezası uygulandı.

Esenyurt'ta şoke eden görüntü! 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı
Esenyurt'ta şoke eden görüntü! 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı
Esenyurt'ta şoke eden görüntü! 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı
Esenyurt'ta şoke eden görüntü! 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı
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Esenyurt'ta şoke eden görüntü! 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı
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