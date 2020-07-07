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Galata’nın restorasyonu Ebabil kuşu için ertelendi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Galata’nın restorasyonu Ebabil kuşu için ertelendi
İstanbul'un simgelerinden olan ve yıllardır restorasyon çalışması yapılmayan Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün iştiraki ile bakıma alındı. İskele kurularak başlatılan restorasyon çalışması, buraya yuva yapan Ebabil kuşlarının yavrulama döngüsü nedeniyle sonbahara bırakıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vakıf medeniyetinin, her tür canlıyı korumak ve yaşatmak için var olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, "Bin yıllık vakıf medeniyetimizin kurumsal varisi olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, ezelden vakıf olduğumuz bu misyonla hareket etmektedir" denildi.
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Galata’nın restorasyonu Ebabil kuşu için ertelendi
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