Kâbusu yaşayan kadının çığlığına vatandaşlar koştu, şüphelileri bekçiler yakaladı...

'DAHA ÖNCE GÖZÜMÜZE 3 KIZI KESTİRDİK, OLMADI'



Çantada bulunan bir miktar parayı alıp, iki cep telefonundan birisini de sattıkları belirlenen şüphelilerden S.Ö. ifadesinde, "Daha önce gözümüze 3 sarışın kızı kestirdik; ama olmadı. Y.Y. bizi gördüğü zaman biraz ürküp geri çekildi. Biz de onu takip ettik. Ürktüğünü görünce de çantasını alarak kaçtık; ancak bekçilere yakalandık" dedi. İki şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



