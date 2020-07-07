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Kâbusu yaşayan kadının çığlığına vatandaşlar koştu... Şüphelileri bekçiler yakaladı

'da iki şehir eşkıyası yolda gasp ettikleri kadına kabusu yaşattı. Çantası çalınan kadının yardım çığlığına koşan çevredeki vatandaşlar, şüphelileri kovaladı ancak yakalayamadı. İhbar sonrası şüpheliler bölgedeki bekçiler tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 09:48 Son Güncelleme: 7.7.2020 09:52 ABONE OL
Kâbusu yaşayan kadının çığlığına vatandaşlar koştu, şüphelileri bekçiler yakaladı...

'da sokakta yürürken Y.Y. adlı kadının çantasını çalan 2 kişi, kendilerini kovalayan çevredeki 13 kişiden kurtulup, taksiye binerek kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, bölgede görev yapan bekçiler tarafından yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kâbusu yaşayan kadının çığlığına vatandaşlar koştu, şüphelileri bekçiler yakaladı...

Olay, 2 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında merkeze bağlı Altındağ ilçesi Hamamönü Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim kurumunda çalışan Y.Y., arkadaşıyla öğle yemeğine çıktı. Ara sokakta karşıdan gelen 2 kişiden birisi, Y.Y.'nin yanından geçerken kolundaki çantayı aldı. Y.Y., çantasını alan 2 kapkaççının peşinden koşmaya başladı. Kadının yardım çığlıkları üzerine çevredekiler de kapkaççıların peşinden gitti. Kadın ile birlikte toplam 13 kişinin kapkaççıları kovalaması, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler, çevredekilerin kovalamasına rağmen yol üzerinde taksiye binerek izlerini kaybettirdi.

Kâbusu yaşayan kadının çığlığına vatandaşlar koştu, şüphelileri bekçiler yakaladı...

BEKÇİLER YAKALADI

Y.Y.'nin ihbarı üzerine polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin S.Ö. ve B.A. olduğunu belirledi. Bölgede görev yapan bekçiler de güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bekçilerin yaptığı çalışma sonucu şüpheliler S.Ö. ve B.A., saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Kâbusu yaşayan kadının çığlığına vatandaşlar koştu, şüphelileri bekçiler yakaladı...

'DAHA ÖNCE GÖZÜMÜZE 3 KIZI KESTİRDİK, OLMADI'

Çantada bulunan bir miktar parayı alıp, iki cep telefonundan birisini de sattıkları belirlenen şüphelilerden S.Ö. ifadesinde, "Daha önce gözümüze 3 sarışın kızı kestirdik; ama olmadı. Y.Y. bizi gördüğü zaman biraz ürküp geri çekildi. Biz de onu takip ettik. Ürktüğünü görünce de çantasını alarak kaçtık; ancak bekçilere yakalandık" dedi. İki şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kâbusu yaşayan kadının çığlığına vatandaşlar koştu, şüphelileri bekçiler yakaladı...

'13 KİŞİ KOŞTUK, YAKALAYAMADIK'

Kapkaççıları kovalayanlar arasında bulunan esnaf Salih Karakelle, "Ben iş yerimin önünde otururken kapkaç olayı oldu. 12-13 kişi hırsızların peşinden koştuk; ama yakalayamadık. Sokaklar bekçilere emanet. Burada her noktayı çok iyi biliyorlar. Hemen de kapkaççıları yakaladılar" dedi.

Kâbusu yaşayan kadının çığlığına vatandaşlar koştu, şüphelileri bekçiler yakaladı...

Başka bir esnaf da, "Genç kadın bağırınca hırsızları yakalamaya çalıştık; ama olmadı. Çok hızlı koşuyorlardı. Taksiye binene kadar kovaladım" diye konuştu.

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Kâbusu yaşayan kadının çığlığına vatandaşlar koştu... Şüphelileri bekçiler yakaladı
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