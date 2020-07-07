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Kuraklıkla savaşan ’nda ölü balık şoku!

Kuraklıkla savaşan ’un ’nda bulunan Dumanlı Gölü’nde bu kez korkutan bir manzara ile karşılaşıldı. Bu sabah saatlerinde gölün üzerinde çok sayıda ölü balık görüldü. Çevre sakinleri yetkililerin acil olarak önlem almasını istedi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 7.7.2020 17:23 Son Güncelleme: 7.7.2020 17:37 ABONE OL
Kuraklıkla savaşan Çarşamba Ovası’nda ölü balık şoku!

Samsun Çarşamba Ovası'nda susuzluk mücadelesi başlamış, konuyla ilgili SABAH'a açıklamalarda bulunan Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, su kanalları ve sondaj sularının azalmasıyla bölgede çeltik ve şeker pancarı tarlalarının etkilendiğini kaydetmişti. Akman, etkilenen alanın 2 bin hektar civarında olduğunu belirtmişti.

Bu sabah ise Çarşamba Ovası'nda bulunan Dumanlı Gölü'nde korkutan bir manzarayla karşılaşıldı. Çevre sakinleri gölün yanından geçerken suyun üzerinde çok sayıda balık ölüsü gördü. Ölen balıkların çok değerli ve zor yetişen bir tür olduğu, adının bıyıklı balık olarak geçtiği öğrenildi.

Bölge halkı yetkililere seslenerek, "Bu gölde çocukluğumuzdan bu yana olta ile balık tutuyoruz. Şimdi bu balıklar tümden yok olursa artık bu gölde onlarca yıl balık yetişmez. 40 yıl önce de böyle bir felaket olmuştu. Üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kuraklıkla savaşan Çarşamba Ovası’nda ölü balık şoku!
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