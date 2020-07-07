Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi ve tatil gün sayısı

Mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban kesecek olan ya da tatil planı yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı ne zaman ve tatil kaç gün sorularına yanıt arıyorlar. Diyanet İşler Başkanlığı, dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihini bu senenin başında kamuoyu ile paylaşmıştı. Peki, bu yıl corona virüsü gölgesinde geçecek olan Kurban Bayramı ne zaman ve bayram tatili kaç gün? İşte, milyonlarca vatandaşın merak ettiği Kurban Bayramı tarihi ve tatilin kaç gün olacağı ile ilgili bilgiler…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı 1. gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı 3. gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün