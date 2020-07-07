Kurban Bayramı 2020 ne zaman? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi ve tatil gün sayısı

Mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban kesecek olan ya da tatil planı yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı ne zaman ve tatil kaç gün sorularına yanıt arıyorlar. Diyanet İşler Başkanlığı, dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihini bu senenin başında kamuoyu ile paylaşmıştı. Peki, bu yıl corona virüsü gölgesinde geçecek olan Kurban Bayramı ne zaman ve bayram tatili kaç gün? İşte, milyonlarca vatandaşın merak ettiği Kurban Bayramı tarihi ve tatilin kaç gün olacağı ile ilgili bilgiler…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı arefesi
31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı 1. gün
1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün
2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı 3. gün
3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün
KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN? 2020
Hicri takvimde Zilhicce ayında Kurban Bayramı idrak edilecek. Miladi takvime göre, Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK GELECEK Mİ?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özkan, Habertürk TV'de yayınlanan Serap Belet ve Selçuk Tepeli ile 'Gün Başlıyor' programında pandemi süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin vaka sayısında binli rakamların altına inmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkan, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması uyarısında bulundu. Öte yandan Özkan, vaka sayısının düşmemesi durumunda Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanacağını dile getirdi.