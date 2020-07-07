Maske uyarısında bulunan otobüs şoförünü darp ettiler!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediye otobüsüne maskesiz binmelerine izin vermediği gerekçesiyle 2 kişi tarafından darbedilen şoför Mehmet Teneke'nin (65) başına 8 dikiş atıldı. 6 gün iş göremezlik raporu verilen Teneke, "Devletin uygulamaya koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, bu şekilde izah ettim ama dinlemeyerek geldiler, beni darbettiler" dedi.



