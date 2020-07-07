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Maske uyarısında bulunan otobüs şoförünü darp ettiler!

'in Tarsus ilçesinde yaşanan olay dehşete düşürdü. 2 şehir eşkıyası, kendilerini maske takmaları konusunda uyaran 65 yaşındaki otobüs şoförü Mehmet Teneke'yi feci şekilde darp etti. Teneke'nin başına 8 dikiş atıldı ve 6 gün iş göremezlik raporu verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 11:24 ABONE OL
Maske uyarısında bulunan otobüs şoförünü darp ettiler!

'in Tarsus ilçesinde, belediye otobüsüne maskesiz binmelerine izin vermediği gerekçesiyle 2 kişi tarafından darbedilen şoför Mehmet Teneke'nin (65) başına 8 dikiş atıldı. 6 gün iş göremezlik raporu verilen Teneke, "Devletin uygulamaya koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, bu şekilde izah ettim ama dinlemeyerek geldiler, beni darbettiler" dedi.

Maske uyarısında bulunan otobüs şoförünü darp ettiler!

Olay, 5 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında, Yarbay Şemsettin Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. Duraktan bekleyen maskesiz 2 kişi, otobüs şoförü Mahmut Teneke tarafından otobüse maskesiz binemeyecekleri konusunda uyarıldı. Uyarıyı dikkate almayan 2 kişi, maskesiz olarak otobüse binmek için ısrar etti.

Maske uyarısında bulunan otobüs şoförünü darp ettiler!

Bu sırada ikiliden biri, otobüse binip, küfrettiği Teneke'yi yumruklamaya başladı. Otobüs şoförünün darbedildiğini gören çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Maske uyarısında bulunan otobüs şoförünü darp ettiler!

Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Teneke'nin darbediliği anlar, otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, 2 saldırganı bir süre sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Maske uyarısında bulunan otobüs şoförünü darp ettiler!

6 GÜN İŞ GÖREMEZLİK RAPORU VERİLDİ

Aldığı darbelerle başının 2 ayrı yerine 8 dikiş atılan ve 6 gün iş göremezlik raporu verilen otobüs şoförü Mehmet Teneke, "Onları maskesiz alamayacağımı söyleyince küfrederek aracın kapısına vurdular.

Maske uyarısında bulunan otobüs şoförünü darp ettiler!

Daha sonra otobüsün içine dalıp beni darbetti biri. Polis ve ambulans geldi.

Maske uyarısında bulunan otobüs şoförünü darp ettiler!

Devletin uygulamaya koyduğu kurallara uymak için maskesiz alamayacağımı söyledim, bu şekilde izah ettim ama dinlemeyerek, geldiler beni darbettiler" diye konuştu.

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Maske uyarısında bulunan otobüs şoförünü darp ettiler!
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